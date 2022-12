Mladý muž pobavil celé Slovensko, teraz ho hľadá polícia! Pamätáte si ešte psa na snowborde?

BRATISLAVA – Pamätáte si ešte na neuveriteľný príbeh mladého muža, ktorý po dopravnej nehode tvrdil, že za ňu môže v skutočnosti jeho pes na snowborde? Ak nie, mali by ste zbystriť pozornosť. Mladík sa totiž objavil na scéne znova a opäť – pátra po ňom totiž polícia.

Muž menom Marek Kopás figuruje v systéme Patros na webovej stránke ministerstva vnútra. Dôvody, prečo ho hľadajú, neuvádzajú. Hľadaný muž sa do povedomia Slovákov zapísal vďaku kurióznemu vysvetleniu príčin dopravnej nehody, ktoré povedal do mikrofónu redaktorke TV JOJ.

K tej došlo ešte na jar v roku 2020, keď na jednom z michalovských parkovísk so spätným zrkadlom na svojom aute narazil do spätného zrkadla odstaveného vozidla. Pri otázke týkajúcej sa príčin nehody jeho odpoveď poriadne prekvapila.

Galéria fotiek (2) Zdroj: MV SR

„Pes mi štekal vzadu do ucha, tak možno preto. Predtým som ho zatvoril do kufra a príde na snowboarde, si prešiel cez takú dierku, keď je smädný, tak si príde dopredu. Prepne mi pesničku alebo čo mi povie, a som sa zľakol,“ vysvetľoval. Problém nemal ani s tým, aby prezradil svoje plány na večer. "Idem sa dobre najesť, polievočku by som si dal, zima je vonku. Pivečko si dám konečne po dlhšej dobe. A večer zase ženy, drogy, alkohol, herne," povedal.

Jeho správanie sa nepozdávala ani policajtom. Alkohol v dychu mu síce nenamerali, no v nemocnici sa zistilo, že v čase nehody bol pod vplyvom drog – konkrétne mu v krvi našli metamfetamín a amfetamín.