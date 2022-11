VIDEOROZHOVOR o zmenách v druhom pilieri: Chceme viac peňazí pre Slovákov na dôchodku, vysvetľuje štátny tajomník

Rezort práce okrem iných zásadných zmien zrušil viaceré nezmyselné poplatky a ponechal len jeden za správu. Aj túto sumu výrazne znížil, čo sa má odraziť na vyšších penziách. Ďalšia zmena sa dotkne ľudí narodených po roku 1968, ktorých začnú presúvať do výnosnejšej stratégie, ktoré im majú zabezpečiť slušnejšie dôchodky. Novinkou je aj automatický vstup do druhého piliera pre ľudí do veku 40 rokov. Zhovárali sme sa so štátnym tajomníkom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Jurajom Káčerom.

- Kedy a ako môžu Slováci zmeniť rozhodnutie, keď ich automaticky presunú do predvolenej stratégie?

- Kto vstúpi automaticky po novom do druhého piliera?

- Bude zachovaná možnosť jednorázového výberu a prečo by noví dôchodcovia nemali k takémuto kroku pristúpiť?

- Je už vyriešené, ako a akou sumou sa bude zdaňovať jednorázový výber z druhého piliera, ktorý do reformy navrhol jeden poslanec koalície počas schvaľovania v parlamente?

Rozhovor



Aké sú najzákladnejšie a najzásadnejšie zmeny nedávno schválenej novely, ktorá sa týka druhého dôchodkového piliera?

Na začiatku by som chcel zdôrazniť, že je to zásadná a pozitívna reforma II. piliera. Základnou zmenou je zavedenie predvolenej investičnej stratégie na základe životného cyklu sporiteľa. Ďalej sa mení poplatková štruktúra, podľa ktorej našim občanom zostane viac peňazí. Rovnako dôležitým prvkom reformy je automatický vstup do druhého piliera. Reforma rieši aj ľudí, ktorí boli postihnutí akciou návratka v roku 2013, keď boli zákonom presunutí do nie veľmi vysoko výnosných dlhopisových fondov. Budú presunutí do predvolenej investičnej stratégie, ktorá by im mala zaručiť vyššie budúce dôchodky.



Prečo sa druhý pilier menil?

Druhý pilier vznikol v roku 2005. Existuje na Slovensku takmer 18 rokov. Investičný trh sa vyvíja a bolo už potrebné prísť so zásadnou reformou, aby ľudia mali vyššie dôchodky. Jednoducho, aby sporitelia v druhom pilieri o dvadsať, tridsať rokov mali výrazne vyššie dôchodky, ako je tomu dnes.



Koľko ľudí je aktuálne v druhom pilieri?

Je to okolo 1,7 milióna ľudí. Je to väčšina z aktívnych pracujúcich.



Aká bola doteraz výška poplatkov pre správcovské spoločnosti a ako sa menila?

Ľudí určite zaujíma to, čo sa stane s ich majetkom a aký vplyv má zmena poplatkov na ich majetok. Ak budete v druhom pilieri 40 rokov sporiť, tak po tejto zmene poplatkovej štruktúry budete mať o 10 percent úspor navyše. Všetky poplatky sa rušia a postupne bude len jeden vo výške 0,4 percenta za správu. Zmena poplatkovej štruktúry zobrala z výnosov DDS a dáva peniaze ľuďom.



Správcovské spoločnosti neboli asi nadšené...

Reforma druhého piliera sa neurobila na ministerstve za dva týždne. Prebiehalo množstvo diskusií so samotnými DSSkami, s odborníkmi na investovanie, s NBS.. Jednoducho so všetkými aktérmi, ktorí mali k tomu čo povedať. Je to kompromisná reforma. Určite spoločnosti, ktoré sa starajú o majetok sa na to pozerajú inak ako v roku 2005, keď nespravovali žiadny majetok. Dnes spravujú viac ako 11 miliárd Eur. Ak beriete pol percenta z milióna je to iná suma, ako keď to beriete z 11 miliárd. Chceli sme pre sporiteľov – občanov vyššie dôchodky a menšie poplatky.



Podľa novely zákona sa všetci ľudia v druhom pilieri narodení po roku 1968 začnú postupne od júla presúvať do indexového fondu. Čo to bude pre nich znamenať? Nebude to rizikové pre ich úspory?

Zvažovali sme množstvo štátom nastavených investičných stratégií z hľadiska rizikovosti a výnosnosti. Urobili sme takú stratégiu, ktorá by bola bezpečná a zároveň prinášala výnos a vyššie budúce dôchodky z druhého piliera. Verím, že sa nám to podarilo. Nebude to nebezpečný presun. Bude sa týkať ľudí mladších ako 54 rokov a hlavne tých, ktorí boli postihnutí v roku 2013. Boli presunutí do dlhopisových fondov a dosť veľká časť z nich v tých dlhopisových fondoch aj zostala. Sú ľudia, ktorí sa aktívne zaujímajú o druhý pilier, menia si stratégie. No máme veľkú skupinu ľudí, ktorí vstúpili do druhého piliera a nechcú sa o neho zaujímať. Myslíme si, že je úlohou štátu im pomôcť. Je ich viac ako 700 tisíc. Okolo pol milióna presunieme do predvolenej investičnej stratégie, ale musia byť všetci mladší ako 54 rokov a neurobili žiadny krok od roku 2013. Títo sporitelia budú upovedomení, že sú presúvaní do výhodnejšej investičnej stratégie. No stále budú môcť urobiť ten aktívny krok a môžu zostať v dlhopisovom fonde s nižším percentom zhodnotenia. Sporitelia starší ako 54 rokov zostanú v dlhopisových fondoch, ale všetky ich nové príspevky a odvody do druhého piliera sa presunú do výnosnejších fondov.