Hrozivá nehoda pri Holíči: Policajné auto sa zrazilo s dodávkou! Štyria ľudia sú zranení, najťažšie policajt

"Najzávažnejšie zranenia utrpel policajt spolujazdec, ktorého previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice. Zranenia ostatných účastníkov nehody by mali s dobou liečenia do 42 dní, predbežne ľahké," uvádza polícia. U vodičov prítomnosť alkoholu nezistila. "Na miesto sme prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy, ktorý sa vyjadrí k okolnostiam a príčine nehody," doplnila.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

