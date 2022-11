Rastie počet nezodpovedných ľudí! K lekárovi do čakárne bez rúška a s koronou: Mikas radí, čo treba robiť

BRATISLAVA - Pandémia skončila. Aspoň niektorí to takto vnímajú a rúška či respirátory nadobro odložili. V skutočnosti to však nie je pravda a sú miesta, kde sa ich nosenie vyžaduje. A to nielen vtedy, keď máme známky choroby. Do redakcie sa nám ozvali viacerí čitatelia, ktorí sa pýtajú, čo môžu robiť, keď napríklad do čakárne k lekárovi príde evidentne chorý človek bez ochrany horných dýchacích ciest.

archívne video Uvoľnenie COVID opatrení

Čitateľka Jana sa vybrala k všeobecnej lekárke dať si zmerať tlak. "Do čakárne chvíľu po mne prišiel muž v stredných rokoch, ktorý bol zjavne chorý. Tieklo mu z nosa a kašľal. To, že by mal mať prekryté horné dýchacie cesty, úplne ignoroval. Všetci okrem neho sme mali respirátory alebo rúška. Jeho kašeľ bol taký intenzívny, že ho počula aj sestrička cez dvere ordinácie a poslala ho dať si urobiť o poschodie nižšie test. Naspäť sa už vrátil s rúškom, lebo bol pozitívny. Zostala som v šoku. Nikto z nás však nič nepovedal a dokonca ani sestrička. Nezdá sa mi to v poriadku," opísala Jana svoj zážitok. "Bola tam aj tehotná žena a niekoľko starších ľudí," podotkla.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Podobnú situáciu zažila aj štyridsaťročná Ľubka, ktorá stála v rade v lekárni na vydanie lieku. I keď podľy vyhlášky nielen zdravotnícke zariadenia, ale aj lekárne patria k miestam, kde by sme mali mať horné dýchacie cesty prekryté, mnoho ľudí to nerobí. "Za mnou stála pani, ktorá neustále pokašliavala, zakrývala si ústa len dlaňou a bolo to naozaj nepríjemné. Keď som ju upozornila, že by mala mať respirátor, osočila sa na mňa, nech sa do nej nestarám. Lekánička iba mykla plecom a nijako to nekomentovala."

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Zisťovali sme, čo v takomto prípade môžete urobiť!

"Upozorniť osobu na porušovanie povinností môže ktokoľvek," povedala nám hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková. V praxi to však podľa skúseností mnohých ľudí často znamená, že nijako nepochodíte a dotyčný si aj tak žiadne rúško nenasadí. "V prípade porušenia povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach vyplývajúcej z vyhlášky možno kontaktovať Policajný zbor SR, prípadne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva," radí Račková. Tieto inštitúcie majú právomoci sankcionovať osoby porušujúce vyhlášku. Väčšina ľudí to však neurobí a nenosičov respirátorov ticho tolerujú.

Hrozí pokuta až do výšky 1659 eur

Odmietanie nasadiť si rúško v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení pritom môže vyjsť človeka pekne draho. "V tomto prípade možno uložiť pokutu do 1 659 eur a v blokovom konaní až do 1000 eur," upozornila Račková. Sankcie za porušenie opatrení vyplývajúcich z vyhlášok stanovuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.