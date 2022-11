Po schôdzi NR SR budú nasledovať ďalšie dve mimoriadne rokovania: Obe inicioval Smer-SD

BRATISLAVA - Po skončení aktuálnej 75. schôdze Národnej rady (NR) SR budú nasledovať dve mimoriadne rokovania, ktoré inicioval opozičný Smer-SD. Jedno sa týka situácie v zdravotníctve a požiadaviek lekárov, na druhom by mal odvolávaniu čeliť minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Potvrdil to predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) v pléne parlamentu po utorkovom hlasovaní.

Na programe aktuálnej schôdze ostalo poslancom už len zopár neprerokovaných bodov. Medzi nimi napríklad voľba nového verejného ochrancu práv, ktorá sa už viackrát presúvala. Poslanci by mali voliť aj podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Po vyčerpaní bodov programu by mala nasledovať mimoriadna schôdza k situácii v zdravotníctve. Smer-SD chce na nej presadiť uznesenie, ktoré má obsahovať požiadavky zdravotníckych odborárov. Okrem toho by malo zaviazať vládu k prijatiu memoranda s lekármi a zdravotníkmi.

Odvolávanie Romana Mikulca

Následne by sa mala začať mimoriadna schôdza na odvolávanie Mikulca. Opozícia mu vyčíta nezvládanie aktuálnej migračnej krízy. Kritizuje ho aj pre situáciu na hraniciach s Českou republikou, ktorá obnovila kontroly. Minister vnútra je pripravený čeliť odvolávaniu, hovorí však o klamstvách opozície. Slovensko podľa neho migračnú vlnu zvláda dobre, pričom poukázal na viaceré opatrenia.