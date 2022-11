AKTUÁLNE Súd vzal obvineného Alexandra do väzby! Lipšic venoval rodičom detí veľavravný odkaz

Galéria fotiek (3) Alexandra, ktorý útočil sekerou v škole, priviezla NAKA na domovú prehliadku

Zdroj: Topky.sk / Maarty

PEZINOK - Len vo štvrtok zarazil celé Slovensko prípad len 16-ročného Alexandra, ktorý prišiel do školy so sekerou a zranil svojich spolužiakov. Mladík je už v rukách polície a vykonali viaceré procesné úkony. Vo veci už padlo aj obvinenie. Špecializovaný trestný súd v Pezinku v sobotu rozhodol, že vezme mladíka do väzby.