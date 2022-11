V Čadci spadlo z mosta osobné auto: Vodičku previezli do nemocnice

ČADCA - Po dopravnej nehode na ceste II/487 v Čadci spadlo v piatok z mosta do rieky Kysuca osobné auto, jeho 69-ročnú vodičku previezli do nemocnice. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Vodička podľa polície po odbočení vľavo narazila do boku nákladného auta, od ktorého ju odhodilo do zábradlia mosta ponad rieku Kysuca. "Po prerazení zábradlia dopadla vodička s autom do koryta rieky. Po dopravnej nehode sa vodič nákladného auta podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na zistenie prítomnosti alkoholu u vodičky osobného auta bol nariadený odber krvi," uviedla polícia.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

K zraneniu iných osôb nedošlo, ďalšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania, dodala polícia.