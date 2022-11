VZBURA v SND Milanová spustila odvolaním Drličku lavínu: Hromadné výpovede a nečakaná reakcia

BRATISLAVA - Po tom, ako ministerka kultúry Natália Milanová odvolala k 1. novembru z postu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku, svojho členstva sa vzdali aj členovia Umeleckej rady SND. Pre Milanovú to nie je dôvod na zmenu rozhodnutia. Rezort kultúry pripomína, že sú to ľudia, ktorých si vybral Drlička.

Odstúpenie členov umeleckej rady je reakciou na ukončenie pôsobenia Mateja Drličku v pozícii šéfa národnej divadelnej inštitúcie. "Vzdaním sa členstva vyjadrujeme podporu Matejovi Drličkovi, ďakujeme mu tiež za progres, ktorý pod jeho vedením dokázalo divadlo urobiť," uvádzajú v oznámení. Ocenili v ňom zároveň spôsob Drličkovho manažmentu i odvahu pristúpiť k zmenám vo fungovaní inštitúcie, okrem iného i v rámci operného súboru. "Mal odvahu riešiť problémy, ktoré boli zásadné, situované hlboko do mentality fungovania divadiel 20. storočia," upozornili.

Uvádzajú to vo svojom stanovisku k Drličkovej rezignácii. Upozornili v ňom na to, že v divadle môže dôjsť po jeho odchode aj k problémom s prevádzkou. „Mal by byť zrkadlom pre všetkých, ktorí dlhodobo vnášajú do slovenskej spoločnosti nenávisť, agresivitu a netoleranciu,“ zdôraznili.

Pod stanoviskom sú podpísaní riaditeľ Aukčnej spoločnosti SOGA Július Barczi, režisérka a performerka Sláva Daubnerová, operný spevák Peter Dvorský, riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete, riaditeľ Národního divadla Brno Martin Glaser, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board Vladimír Grežo, rektorka VŠVU Bohunka Koklesová, koncertný umelec Marián Lapšanský, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky Michal Liday, prvý sólista, choreograf a fotograf Das Stuttgarter Ballett Roman Novitzky, divadelný režisér Roman Polák, dirigent a hudobný riaditeľ Houston Symphony Juraj Valčuha a vedúca oddelenia kultúry Bratislavského samosprávneho kraja Svetlana Waradzinová. Drličkovi vyjadrili podporu herci i ďalší zamestnanci v divadle.

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) odvolala Drličku k 1. novembru. Dôvodom boli jeho medializované vyjadrenia na adresu umelcov a politikov. Drlička sa za svoje slová ospravedlnil, ministerke zároveň ponúkol rezignáciu.

Drlička sa netají tým, že za svojím koncom vidí i vyústenie politického tlaku, ktorý súvisí s kauzou prepustenia časti sólistov operného súboru SND. "Posledné dni nám ukázali veľa. Odkryli sa charaktery, vyjasnili sa motivácie, divadlo a odborná verejnosť sa zjednotili, ale zjednotili sa aj poslanci…," napísal.

"Umelecká rada SND je výlučne poradným orgánom generálneho riaditeľa SND. Skladá sa z členov, ktorých si vybral a menoval už odvolaný generálny riaditeľ Drlička," pripomína sa v stanovisku ministerstva kultúry. Odstúpenie členov rady nevidia ako dôvod na prehodnotenie rozhodnutia odvolť Drličku. SND do verejného vypočutia dočasne povedie nový generálny riaditeľ Jozef Švolík, vedúci oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií ministerstva kultúry, pod ktorého gesciu dlhodobo patria aj štyri štátne divadlá.