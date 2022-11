Políciu môže denne posilniť do sto vojakov, dôvodom je výrazný nárast migrácie

BRATISLAVA - Policajný zbor môže denne posilniť do 100 profesionálnych vojakov. Pomáhať budú zabezpečovať verejný poriadok v blízkosti vnútorných hraníc Slovenskej republiky v súvislosti s výrazným nárastom nelegálnej sekundárnej migrácie. V stredu ich vyčlenenie schválila vláda, zatiaľ do 15. decembra.

"Na základe požiadavky Policajného zboru a aktuálnych personálnych a materiálno-technických možností Ozbrojených síl SR budú vyčlenení profesionálni vojaci nasadzovaní do spoločných hliadok spoločne s príslušníkmi Policajného zboru najmä na bývalých hraničných priechodoch na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom s cieľom vykonávania policajných kontrol v boji proti nelegálnej sekundárnej migrácii," približuje materiál.

Nelegálna migrácia oproti minulému roku výrazne vzrástla

Celková nelegálna migrácia na území Slovenskej republiky v januári až septembri 2022 (do 25. 9.) dosahovala o 214 percent vyššiu úroveň ako v rovnakom období roku 2021, upozornili predkladatelia. Najväčší podiel na počte zadržaných cudzincov na celkovej nelegálnej migrácii tvoria najmä prípady tranzitnej migrácie zo západného Balkánu. Ide o počty, ktoré už od roku 2021 výrazne presahujú stav sekundárnej tranzitnej migrácie počas tzv. migračnej krízy v roku 2015.

Na Slovensko momentálne prichádza viac migrantov z Čiech než z Maďarska

Na Slovensko momentálne prichádza viac migrantov z Čiech než z Maďarska. Skonštatoval to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že je potrebné o tom aktívne komunikovať s českou stranou. "Nemôžeme fungovať takýmto spôsobom, keď readmisná dohoda nie je dodržiavaná," uviedol po stredajšom rokovaní vlády.

Priblížil, že rokovania s Českom pokračujú, na budúci týždeň sú podľa jeho slov zvolané rokovania na expertnej úrovni. Mikulec tiež komunikuje so zástupcami Európskej komisie. "Riešime tieto veci na úrovni EÚ, lebo potrebujeme zabezpečiť vonkajšiu hranicu schengenu. Ak sa to podarí, potom nepotrebujeme mať také vnútorné opatrenia, aké máme teraz na hraniciach," podotkol.

Počty prichádzajúcich migrantov sa podľa jeho slov denne menia. "Snažíme sa o nich postarať, nechcú zostať na Slovensku, často nechcú ani prijať pomoc, ktorá im je ponúknutá. Za každých okolností sa chcú dostať ďalej a skončiť v Nemecku," ozrejmil Mikulec.

Deklaruje, že v stanovom mestečku, ktoré MV buduje v Kútoch, sú pre migrantov zabezpečené základné veci ako napríklad jedlo či lekárska pomoc. "Prebieha rokovanie s mimovládnym neziskovým sektorom, za účasti splnomocnenca vlády Filipa Vagača a sekcie krízového riadenia MV SR. Prebieha konsolidačná debata, akým spôsobom budú pomáhať tieto organizácie," doplnil.

Policajné hliadky sú podľa Mikulca posilňované na základe aktuálnej situácie. "Práve preto, že síl a prostriedkov je obmedzený počet, požiadali sme o pomoc aj ozbrojené sily," uviedol. Vláda v stredu schválila možnosť využiť denne do 100 príslušníkov na pomoc policajnému zboru. "Spoločné hliadky budú na posilnenie v regiónoch, kde je to potrebné," doplnil.

Nevie, či bude v budúcnosti treba denne viac príslušníkov ozbrojených síl. "Boli by sme radi, aby to nebolo potrebné, preto vyvíjame všetko potrebné úsilie na to, aby sa zlepšila situácia na vonkajšej hranici a aby sa zmiernil prílev, ktorý ide z maďarsko-srbskej hranice," skonštatoval s tým, že dôležitú úlohu hrajú aj rokovania EÚ so Srbskom a Tureckom.