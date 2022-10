Mikasov úrad varuje: Tento výrobok pri pečení koláčov nepoužívajte! Z trhu sťahujú aj orieškové Fidorky

Jedná sa o sadu silikónových formičiek na muffiny značky Pepco. Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva identifikovalo vo vzorke prekročené povolené množstvo prchavých látok, informuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Úrady verejného zdravotníctva nariadili výrobok stiahnuť z predajnej siete sadu silikónových formičiek na muffiny z predajne Pepco. Tento výrobok bude zároveň hlásený do medzinárodného systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF):

názov: PEPCO HOME Sada silikónových formičiek na muffiny 12 ks, 7 cm

označenie: Art. Number: SKU31053101

EAN kód: 2200131053168

iné označenie: ORD00600442_01, STYLE310531, A/Y22

výrobca: neuvedený (krajina pôvodu: Čína)

dovozca: Pepco Poland Sp. z o.o., Ul. Strzestyńska 73A, 60-479 Poznań, Poľsko

Národnému referenčnému laboratóriu v Poprade zaslal výrobok na rozbor Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, ktorý vykonal kontrolu výrobkov na trhu. Keďže táto sada silikónových formičiek sa môže nachádzať na našom trhu, úrad ľuďom odporúča, aby výrobok nekupovali, prípadne už zakúpený výrobok nepoužívali a ho vrátili späť do miesta predaja.

Sťahujú aj orieškové Fidorky označené ako kokosové

Spoločnosť Mondelez Slovakia pristúpila k stiahnutiu výrobku Fidorka mliečna s orieškovou náplňou, 30 gramov, EAN 85906273 s dátumom minimálnej trvanlivosti do 24. marca 2023, výrobná dávka OPA4423642 C, z trhu v Českej a Slovenskej republike. Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Dôvodom na stiahnutie výrobku z trhu je podľa veterinárov skutočnosť, že časť dotknutej šarže je nesprávne označená, a to značením určeným pre iný druh Fidorky. Konkrétne došlo na zadnej strane produktu k označeniu ako Fidorka mliečna s kokosom 30 g, hoci ide o Fidorku mliečnu s orieškovou náplňou, štandardne zabalenú v zelenej fólii s vyobrazeným lieskovým orieškom. Výrobok tak obsahuje alergény lieskový oriešok a sójovú múku, ktoré nie sú na štítku správne označené.