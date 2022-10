Akademický senát STU odporúča neprerušiť výučbu: Navrhuje zotrvať v protestnej pohotovosti

Galéria fotiek (1) Slovenská technická univerzita

Zdroj: TASR/Michal Svítok

BRATISLAVA - Akademický senát (AS) Slovenskej technickej univerzity (STU) odporúča vedeniu univerzity a jej súčastiam neprerušiť ani po 17. novembri výučbu, ale zotrvať v protestnej pohotovosti. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré prijal AS STU na stredajšom zasadnutí.