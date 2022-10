VIDEOROZHOVOR: Odstupujúci kandidát Modranský: Prečo som sa vzdal v prospech Polónyho a aké škody napáchali Lunterovci na cestách!

Začiatkom týždňa ste v televíznej diskusii oznámili, že odstupujete z boja o kreslo banskobystrického župana. Bolo to spontánne rozhodnutie, keď ste videli aktuálny prieskum verejnej mienky, alebo ste nad tým uvažovali už dlhšie?

Do župných volieb som išiel ako nezávislý kandidát s programom, ktorý som si sám zostavil na základe výsledkov mojich skúseností v oblasti verejnej dopravy a samosprávy. Osem rokov som poslancom v Banskej Bystrici. Sledoval som veľmi pozorne kroky rodinného tandemu Lunterovcov v Banskobystrickom kraji. Jasne viem pomenovať veci a aj chyby, ktoré sa udiali. Rozhodnutie o ukončení kandidatúry je dôkazom, že moje osobné ambície ustúpili do úzadia.

Vráťme sa k rozhodnutiu. Bolo spontánne, alebo dopredu premyslené po výzve kandidáta Adriana Polónyho na spájanie síl?

Sú to už dva týždne, čo Adrian Polóny vyzval ostatných protikandidátov Ondreja Luntera na spoločné stretnutie. Na stretnutí som sa zúčastnil a vypočul si názory všetkých prítomných. Pozorne som sledoval aj ďalšie dianie. Od vývoja preferencií, prípadné rozhodnutia iných kandidátov, či sa rozhodnú výzvu pána Polónyho prijať. Práve jeho som bral ako favorita týchto volieb s najväčšími preferenciami v porovnaní s obrovskou kampaňou, ktorú má súčasný vicežupan Ondrej Lunter.

Takže bolo to rozhodnutie spontánne, alebo premyslené?

Veľmi dlho som zvažoval všetky aspekty aj s ohľadom na mojich sympatizantov. Ale ako som povedal, svoje osobné ambície som potlačil do úzadia a rozhodol som sa, že môj program bude radšej napĺňaný. Považujem ho totiž za veľmi dobrý pre všetkých ľudí. Nechcel som stavať na neistotu a nádejať sa, či budem úspešný. Podľa prieskumov som nebol hlavným protikandidátom Ondreja Luntera. Preto som sa rozhodol odstúpiť.

Čo toto rozhodnutie znamená?

Vzdanie sa kandidatúry nie je ukončenie môjho pôsobenia. S pánom Polónym sme sa dohodli a bolo to naozaj spontánne rozhodnutie, že jemu odovzdám podporu a na druhej strane od neho žiadam podporu a prebratie môjho programu. Stal sa tak súčasťou jeho programu a priorít ako nového župana. Verím, že pán Polóny vyhrá a stane sa novým predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja. Preto sa teším, že budem môcť byť pri výkone a napĺňaní svojho pôvodného programu, pretože naďalej kandidujem za poslanca BBSK.

V čom ste našli prienik resp. programovú zhodu?

Kandidát na župana Adrian Polóny aj s podporou strany Smer – SD stavia na sociálne istoty a na skoncentrovanie rozpočtu. Nebudeme sa teda venovať neistým projektom, ktoré len odčerpávajú prostriedky z krajského rozpočtu. Polóny je istota v neistých časoch. V tomto sme našli absolútnu zhodu. V programoch sa obaja sústreďujeme na najzákladnejšie úlohy, ktoré budú obyvatelia nášho kraja potrebovať. Vstupujeme do energetickej krízy a bude potrebné starať sa o zamestnanosť, zdravotníctvo a dopravnú infraštruktúru. Nejde o žiadne vymyslené projekty, na ktoré nebude čas a ani peniaze.

Ak Adrian Polóny bude zvolený do čela BBSK, dostali ste prísľub, že dostanete konkrétnu pozíciu v kraji?

Som odborník na verejnú dopravu. Budem rád, ak sa v budúcnosti budem môcť venovať oblasti, ktorej naozaj rozumiem. Preto mi dal Adrian Polóny prísľub, že ak voľby budú pre neho úspešné a stane sa županom, využije moje skúsenosti. To, na akom poste to bude, bude závisieť aj od výsledku volieb. Kandidujem ďalej ako poslanec do samosprávneho kraja. V prípade, že by som bol zvolený za župného poslanca, je šanca, že by som mohol byť druhý v poradí a vo výkone napĺňať program, s ktorým som do župných volieb išiel.

Znamená to, že by ste mali záujem o post vicežupana?

Áno, pripúšťam túto možnosť. Pán Polóny mi tento prísľub dal. Všetko však závisí na výsledku volieb.

Obaja ste vyzvali na ďalšie spájanie. Očakávate, že vás budú nasledovať ďalší kandidáti?

Bol som prvý, ktorý sa vzdal a odovzdal svoju podporu Adrianovi Polónymu, aby bol favoritom volieb. Očakávam, že aj ďalší kandidáti budú postupovať rovnako. Na druhej strane, pri spájaní síl sú nevyhnutné prieniky spoločných hodnôt a programov. Ja som ten prienik našiel.

Vidíte pri niektorých iných kandidátov prienik?

U každého z kandidátov vidím chuť na zmenu a to je základný predpoklad. Každý jeden kandidát berie päťročné obdobie Lunterovcov ako fiasko alebo nevydarené a zmeškané obdobie v ich vlastných sľuboch. U každého jedného z kandidátov nájdeme jednu až dve témy, ktoré sú silné pre náš kraj.

Ondrej Lunter sa v každej televíznej diskusii chváli, že zrekonštruoval 600 km ciest...

Je rozdiel napočítať si čo najväčšie číslo, aby som mohol pred voľbami chváliť počtom kilometrov a realitou. Iba čas ukáže, o akú prácu na cestách išlo. Bola to lajdácka robota. Išlo o neefektívne plytvanie s verejnými peniazmi. Kraj si na to zobral 30 miliónový úver, ktorý sa bude splácať až od roku 2024. Lunterovci si tak v konečných výsledkoch pomáhajú, že majú ako tak vyrovnaný rozpočet. A navyše tie „zrekonštruované“ cesty vydržia maximálne päť – šesť rokov, pretože sa nevenovali rekonštrukciám podloží, odvodneniu ciest, čo považujem za základ. Budúceho župana tieto cesty počkajú, lebo sa budú musieť znova opravovať. Lenže popri tom budeme musieť ako kraj splácať úver, ktorý si na to Lunterovci zobrali na 20 rokov. V tomto vidím absolútnu nehospodárnosť.

Uvažovali ste, že nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi by ste riešili s orgánmi činnými v trestnom konaní, ak máte na to dôkazy?

Je to určite vysoký znak nehospodárnosti a treba rozlíšiť, či išlo o účel alebo o obyčajné babráctvo.

A čo to podľa vás bolo?

Je to kombinácia babráctva so snahou sa čím skôr pred voľbami pochváliť. Vieme presne zmapovať konkrétne úseky ciest, ako boli spravené a čo všetko bolo v projektoch pripravované. Nespevnili sa krajnice, neurobili sa odvodnenia. Všetko bolo robené naoko. Po pár zimách zbadáme, ako budú cesty praskať a prepadávať sa.

Spolu s Adrianom Polónym ste vyhlásili, že program Ondreja Luntera viete splniť za rok. Nie je to z vašej strany populistické?

Určite nie. Keď v roku 2018 Lunterovci nastúpili na župu, bol som po ich boku ako odborník na verejnú dopravu. Sám som im spracovával priority kraja pre verejnú dopravu, ktoré si schválili na zastupiteľstve kraja v Lučenci v marci 2018. Odvtedy sa neudialo nič. Viem presne, čo je tam napísané a aký bol časový plán, ktorý sme mali urobiť. Preto som si absolútne istý, že do jedného roka vieme splniť to, čo mali urobiť oni a za päť rokov nič neurobili.