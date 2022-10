Unikátny zákrok slovenských lekárov: Novorodencovi operovali nádor na krku! Zachraňovalo ho 20 špecialistov

Nádor na krku bol dieťaťu diagnostikovaný ešte počas prenatálnych vyšetrení. Pôrod bol o to sťažený, že bábätko nebolo dole hlavičkou ako by malo byť, ale zadočkom. Čiže pre zabezpečenie dýchania bol nutný kompletný pôrod počas anestézie matky. Dieťa bolo vybrané a ošetrené na špeciálnom resustitačnom stole v blízkosti matky. Púpočníkovou šnúrou matka za dieťa, hoci už mimo tela, dýchala 5 minút a 20 sekúnd. To pomohlo lekárom zabezpečiť dýchacie cesty bábätka, ktoré boli kvôli nádoru na krku zatlačené.

Pre zabezpečenie dýchacích ciest po narodení, sa odborníci zhodli na operačnom systéme EXIT - mimomaternicovom výkone na dieťati počas pôrodu, ešte keď bolo napojené na cyrkuláciu matky. Podobný úkon s raritnou diagnózou za posledných 15 rokov robili v USA tri krát a to za úplne iných podmienok, zaznelo počas dnešnej konferencie. Výkon našich lekárov sa tak môže radiť na medzinárodnú úroveň. Špecialisti z gynekologicko-pôrodníckej kliniky - Jozef Záhumenský, Vladimír Ferianec, Monika Rosoľanková a Igor Bartl počas tlačovej konferencie v piatok 21. októbra na Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove, porozprávali, ako sa im to podarilo.

Galéria fotiek (4) Špecialisti - Monika Rosoľanková, Vladimír Ferianec, Jozef Záhumenský a Igor Bartl

Zdroj: Ján Zemiar

Celý proces trval približne 20 minút, podieľaľo sa na ňom 20 špecialistov - neonatológov, detských anesteziológov, ORL špecialistov, anesteziológov, pôrodníkov - chirurgov a celého personálu neonatológie, pôrodníckeho oddelenia a operačných sálov. EXIT sa veľmi podobá cisárskemu rezu, avšak existuje viacero rozdielov, uvádza docent Ferianec. “Matka je v celkovej anestéze, čiže „spí“ počas operačného pôrodu. Plod je ponechaný na fetoplacentárnej cirkulácii, teda na funkčnej placente v maternici a pupočníku, za účelom pokračovania výmeny kyslíka a živín medzi matkou a dieťaťom,” vysvetľuje.

Počas toho neonatologický tím zabezpečuje dýchacie cesty dieťaťa. “Z pohľadu neonatológa bola veľká výhoda jednak celková anestéza matky, čím bolo dieťatko kontinuálne okysličované z placenty. Tým pádom sme získali čas na samotnú procedúru, ktorá sa mohla diať okamžite,” hovorí doktorka Rosoľanková, primárka oddelenia novorodencov. “Výhodou tohto postupu je prevencia poškodenia orgánových systémov plodu hlavne centrálneho nervového systému a prevencia úmrtia plodu pri neodblokovaný dýchacích ciestách po pôrode” hovorí docent Ferianec. Nevyhnutnosťou je perfektná prenatálna diagnostika, ktorá si vyžaduje vysokú mieru odbornosti, ktorá nie je u nás všade prístupná.

Preto bolo nutné spájať tímy z viacerých destinácií. Nevyhnutné pri operačnom systéme EXIT je perfektná koordinácia tímov. Kvôli diagnóze sa musel načasovať pôrod načasovať tak, aby bolo stredisko a najmä všetci zúčastnení odborníci pripraviť. Dieťa sa narodilo v 35. týždni, momentálne je stabilizované v Národnom centre pre detské choroby. “Šance nato, aby dieťatko žilo plnohodnotný život sú veľmi reálne, pretože moderná veda dáva možnosti operačné či medikamentózne aj v takýchto prípadoch,” povedal námestník Bartl.

Upozorňujeme, že fotografie v galérii nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy.