PRIESKUM Voľby by v októbri vyhral Hlas-SD, za ním nasledujú Smer-SD a SaS

BRATISLAVA - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v októbri, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 19,1 percenta. Nasleduje Smer-SD so ziskom 16,1 percenta a SaS s 11,5 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane.

Progresívne Slovensko by skončilo štvrté s podporou 11,2 percenta opýtaných. Nasleduje OĽANO s 8,1 percentami a Sme rodina so 7,7 percentami hlasov. Do parlamentu by sa dostala aj Republika so 6,6 percentami a tiež KDH s 5,8 percentami hlasov.

Pred bránami parlamentu by ostala SNS so ziskom 4,1 percenta a tiež ĽSNS s 2,6 percentami. Do NR SR by sa nedostala ani Aliancia (2,1 percenta), Za ľudí (1,6 percenta) a Maďarské fórum (1,2 percenta).

Pod hranicou jedného percenta by sa ocitli Národná koalícia/Nezávislí kandidáti (0,8 percenta) aj Dobrá voľba a Umiernení (0,5 percenta). Život - národná strana, Socialisti.sk, Spolu, Starostovia a nezávislí kandidáti a KSS by získali zhodne po 0,2 percenta.

Hlas-SD by podľa výsledkov prieskumu získal v parlamente 33 mandátov, Smer-SD 28. SaS a Progresívne Slovensko by obsadili po 20 stoličiek a OĽANO 14. Trinásť poslancov by malo v parlamente hnutie Sme rodina. Republika by obsadila 12 kresiel a KDH desať.

Zber dát pre prieskum sa konal od 12. do 19. októbra na vzorke 1000 respondentov.