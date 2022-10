PRIESKUM Voľby by v októbri vyhrala strana Hlas! OĽaNO a Sme rodina pohoreli

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, na plnej čiare by vyhrala strana Hlas, ktorú by volilo 19,1% ľudí. So 16,1% by sa za ňou umiestnila strana Smer a trojicu uzatvára SaS 11,5% hlasov.

Na plnej čiare vyhráva opozícia! Ak by sa voľby do parlamentu konali teraz, vyhrala by ich strana Petra Pellegriniho Hlas-SD. Tesne za nimi by sa umiestnil Smer a s výrazným odstupom na treťom mieste strana SaS, na ktorú sa doťahuje Progresívne Slovensko.

Zdroj: AKO/Na hrane TV Joj