Jeseň sa pomaly končí, zima sa blíži: Čakajú nás chladné mesiace plné snehu? Jasné slová meteorológa, na toto sa pripravme!

Kým leto bolo mimoriadne suché a horúce, september akoby si z nás robil srandu a pripomínal typické májové počasie. Teploty počas pár dní výrazne klesli a častokrát pripomínali skôr neskorú jeseň alebo skorú zimu, ako začiatok jesene. Mnohí Slováci sa nevedeli dočkať babieho leta, ktoré napokon začiatkom októbra prišlo a nad naše územie prinieslo rapídne oteplenie. Na tento trend vo svojej dlhodobej predpovedi poukazuje aj meteorológ Pavel Matejovič.

"Po relatívne chladnejšej perióde, ktorá u nás panovala v druhej polovici septembra, nadobudlo počasie v októbri odlišný charakter. Ustálené a teplé počasie babieho leta sa strieda len s krátkodobými miernymi ochladeniami. Október skončí u nás pravdepodobne v porovnaní s dlhodobým priemerom ako teplotne nadnormálny. No ani september ako celok nebol teplotne podnormálny, teplotná odchýlka septembra bola okolo dlhodobého priemeru, pretože jeho prvá polovica bola teplotne nad priemerom," uviedol Matejovič s tým, že prvá polovica jesene má teda ako celok kladnú teplotnú odchýlku od dlhodobého priemeru.

S týmto trendom sa však nestretávame len u nás, ale prakticky v celej Európe. Informácie a prognózy o studenej jeseni tak nevyšli a podľa odborníka je tak na mieste predpokladať, že rovnaký trend bude pokračovať aj v najbližších týždňoch. "Je predpoklad, že v novembri bude prevažovať prílev teplejšieho vzduchu z Atlantického oceána. Treba si však uvedomiť, že v novembri sa prirodzene ochladzuje, pre tento mesiac je charakteristické počasie pokročilej jesene, teda sa už vyskytujú časté hmly a inverzie. V novembri zaznamenávame už aj prvé výraznejšie ochladenia, keď sa sneženie a silnejšie mrazy môžu vyskytnúť aj v nížinách, hovorí o tom nakoniec aj pranostika o Martinovi, ktorý prichádza na bielom koni," vysvetlil Matejovič, podľa ktorého sa v súčasnosti nedá predpovedať, kedy ku nám príde prvá dávka pravých mrazov.

Podľa meteorológa nie je vylúčené ani to, že pravá zima príde až od decembra do februára. "Podľa európskeho prognostického modelu (ECMWF), by mal v období november-január u nás prevládať skôr teplejší charakter počasia. Model však zároveň naznačuje, že by k nám mohol epizodicky prenikať studený vzduch od severozápadu. Detailnejšiu prognózu na zimu bude možné urobiť v novembri," uzavrel Matejovič.

Viac snehu?

Dlhodobú predpoveď však zverejnil aj portál imeteo, podľa ktorého nás čaká teplotne mierna zima, ktorá však so sebou prinesie viacero prekvapení. A to najmä v množstve snehovej nádielky na našom území. Počas septembra totiž na Lomnickom štíte napadlo celkovo 80 centimetrov snehu a aktuálne sa v najvyšších polohách našich veľhôr drží asi 40 centimetrov snehu. Tohtoročná zima by tak mala byť bohatšia na snehové zrážky. V nižších polohách sa bude striedať dážď so snežením, avšak na horách, na strednom a severnom Slovensku by sme mali mať viac snehu ako po minulé roky.