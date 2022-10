Kollár by o predčasných voľbách hovoril najprv s najsilnejšou stranou opozície

BRATISLAVA - Pokiaľ by predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) rokoval o takých vážnych krokoch, akými sú predčasné voľby, ako s prvou by sa bavil s najsilnejšou opozičnou stranou. Tou je podľa jeho slov aktuálne Hlas-SD. Uviedol to v utorok v reakcii na návrh dohody zo strany Smeru-SD a jeho lídra Roberta Fica, ktorá má viesť k predčasným voľbám. Kollár odmieta, aby im Fico "diktoval hru".

"Budem sa baviť so všetkými, Fico je len časť opozície. Najprv, samozrejme, keby som takéto vážne kroky chcel prerokovať, pôjdem za najsilnejšou opozičnou stranou, a to je dnes Peter Pellegrini a strana Hlas-SD," uviedol Kollár. Opätovne zdôraznil, že pokiaľ vláda vie prijímať dôležité zákony, môže fungovať aj ako menšinová. Až v prípade, že by sa tak nedialo a kabinet by nebol funkčný, bola by takáto diskusia na mieste. Na margo avizovaného rokovania opozície, ktoré chce organizovať Pellegrini, uviedol, že je to legitímny postup opozičných strán.

Líder Smer-SD navrhol dohodu predsedov vládnych a parlamentných opozičných strán s nezaradenými poslancami. Má garantovať schopnosť NR SR prijať nevyhnutné zákony proti zdražovaniu a pre dostatok energií, na ktorých sa strany dohodnú. Okrem toho má stanoviť presný legislatívny postup smerujúci k predčasným voľbám v prvej polovici roka 2023.

Okrúhly stôl opozičných strán na pôde parlamentu chce organizovať aj Pellegrini. Hovoriť plánuje o jednotnom postupe opozície. Chce, aby naň prišla aj SaS. Šéfka poslaneckého klubu liberálov Anna Zemanová reagovala, že osobne nevidí dôvod na spájanie sa opozície, no o prípadnej pozvánke sa v klube poradia.