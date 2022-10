Europoslankyňa Nicholsonová to povedala na rovinu: Mastektómia? Nebuďte ako ja, vyzýva ženy!

"Pred časom mi na mamografii zistili nález na prsníku. Doktor povedal, že netreba robiť paniku, a že sa mám ukázať na kontrolu o 6 mesiacov. Lenže skúsenosti mnohých z vás, o ktoré ste sa so mnou podelili, ma primäli konať rýchlejšie," napísala europoslankyňa na úvod statusu na sociálnej sieti. Ako vysvetlila, dotkli sa jej príhody mladých žien, ktoré počúvli slová lekárov a na kontrolu išli o niekoľko mesiacov. Mnohé sa však kontroly už nedožili pre rozšírenú rakovinu prsníka.

Aj tieto príbehy preto Nicholsonovú primäli k tomu, aby sa rozhodla konať a vzala zodpovednosť do vlastných rúk. Ako uviedla, rozhodla sa ísť na genetický test, aby odborníci zistili, či nemá mutácie BRCA1/2, ktoré toto onkologické ochorenie spôsobujú. Ak by test vyšiel pozitívny, zistila by, že má genetickú predispozíciu na rakovinu prsníka. Test by mala podstúpiť v najbližších dňoch. Vysvetlila aj dôvody, okrem príbehov žien, ktoré ju k tomuto kroku prinútili.

"Rakovinu prsníka má každá jedenásta žena. V Európe ročne pribudne asi 430-tisíc pacientiek. Na rakovinu prsníka zomierajú predovšetkým tie ženy, ktoré prídu na vyšetrenie neskoro, pretože podcenili preventívne vyšetrenia. Na Slovensku máme najnižšie percento žien, ktoré chodí na preventívne prehliadky. Kým európsky priemer skríningu rakoviny prsníka je 57%, na Slovensku je to iba 30%. Ročne zomrie na Slovensku na rakovinu prsníka 900 žien. Takmer 300 z nich mohlo žiť, keby nepodceňovali prevenciu," vysvetlila europoslankyňa.

Nebuďte ako ja, vyzýva ženy

Priznala, že rovnako, ako väčšina žien, prevenciu zanedbala a na prvú mamografiu sa odhodlala ísť, keď mala 45 rokov. Odporúča sa pritom, aby prvé vyšetrenie prebehlo vo veku 40 rokov, pričom by sa malo aspoň raz za dva roky. Ako dodala, sama si zažila v rodine človeka s rakovinou prsníka, ktorý, žiaľ, tejto zákernej chorobe podľahol. Išlo o jej babku.

"Neberte si zo mňa príklad, choďte sa dať vyšetriť. Ako som napísala.... v týchto dňoch idem absolvovať genetické testy. Ak sa ukáže, že mám genetickú predispozíciu na rakovinu prsníka, som pripravená riešiť to radikálne – mastektómiou (odstránením prsníkov). Mám tri deti, milujem ich, chcem tu byť pre ne a pre deti ich detí," upozornila. Slovenkám však venovala jasný odkaz - aby nepodceňovali situáciu a dali sa vyšetriť čím skôr. Jedine prevencia totiž vie zachytiť problémy už v zárodkoch a ženy potom nemusia riešiť radikálne kroky, ako je mastektómia.