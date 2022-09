Personálne rošády v parlamente: Po návrate exministrov za SaS sa musia niektorí porúčať, Žiak sa chce súdiť!

archívne video

Aktuálne má klub SaS v parlamente 20 poslancov, s Kolíkovou 21. Tá zatiaľ na webe parlamentu figuruje ako nezaradená. Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová potvrdila, že exministerka bude členkou klubu a už poslali oznámenie o zmene jeho zloženia.

V parlamente tak končí Milan Laurenčík, ktorý pôsobil ako podpredseda parlamentu.

Na miesto Alexandry Pivkovej tak zasadne exministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Strana Za ľudí už klub nemá, keďže nespĺňa potrebný počet členov. Zastupujú ju v pléne len traja poslanci, na fungovanie klubu je potrebných podľa rokovacieho poriadku aspoň osem členov. Najväčším klubom naďalej ostáva OĽaNO so 47 poslancami, po ňom Smer-SD s 27 členmi. Sme rodina má aktuálne 20 členov klubu. Nezaradených poslancov je nateraz podľa webu NR SR 36 aj s Kolíkovou. Po jej začlenení do klubu SaS ich bude 35.

Žiak sa nevzdáva a chce sa obrátiť na súd

Ten, komu sa však aktuálny stav nepáči, je Miroslav Žiak z SaS, ktorého z parlamentu "vykopol" vracajúci sa Richard Sulík a svoj hned zdieľal aj pre portál Startitup. ŽIak dokonca chce zájsť tak ďaleko, že sa chce ohľadom tohto náhleho konca v parlamente súdiť! "Náhradnícky systém v parlamente podľa mňa nie je úplne podľa ústavy alebo nejakého pasívneho volebného práva," kritizuje už exposlanec, ktorý nastúpil do parlamentu ako náhradník po Sulíkovi.

Žiak sa "pobalil" už pred týždňom. Systém náhradníkov je prostý. Ak jeden zo zvolených poslancov je nominovaný na inú ako poslaneckú funkciu, napríklad sa stane ministrom alebo štátnym tajomníkom, opúšťa parlament a nahradí ho nasledujúci človek z kandidátky danej strany, ktorý bezprostredne nasleduje. V tomto prípade to bol Žiak. "Skončil som ako prvý náhradník pod čiarou, keďže som náhradník pána Sulíka, ktorý bol najvyššie umiestnený na kandidátke a išiel do exekutívy. On keď sa vrátil do parlamentu, tak vlastne vytlačil mňa," opisuje Žiak.

To, čo Žiakovi na celej veci najviac prekáža, je fakt, že náhradníci, ktorí zastupovali poslancov, ktorí sa stali ministrami, sa museli pobaliť, no náhradníci, ktorí zastupovali poslancov, ktorí sa stali štátnymi tajomníkmi, sú ešte stále v pléne. Noví štátni tajomníci k novej trojici ministrov však ešte nenastúpili. V prípade rezortu, kde pôsobil Sulík to tak bude ešte pár týždňov.

Nastala tak situácia, že v parlamente ostanú poslanci, ktorí boli na kandidátnej listine za Žiakom a skončili s menším počtom hlasov, no on sa musí zberať preč. "Je to veľmi zvláštne, je to zaužívané už nejaký čas, ale nemyslím si, že to je ústavné,“ kritizuje Žiak.