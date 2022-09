Majitelia reštaurácii hromžia: Ak nás nezlikvidovala pandémia, vysoké ceny za energie áno! Vláda musí konať

Minister hospodárstva v demisii Richard Sulík (SaS) odmietol spochybňovanie svojich odhadov ceny elektriny na budúci rok. Sulík zverejnil tabuľku, podľa ktorej by cena elektriny pre domácnosti mala od začiatku budúceho roka byť okolo 180 eur za megawatthodinu (MWh) plus tarifa za systémové služby (TSS). Tieto výpočty však spochybnil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). V súčasnosti je cena elektriny pre domácnosti na úrovni okolo 190 eur za MWh.

Archívne VIDEO Richard Sulík bol zrejme na poslednej vláde: Matovič a Krajniak strašia ľudí!

"Túto tabuľku som ukazoval v pondelok (5. 9.), bola aj zverejnená. Včera (6. 9.) bola ministrom Krajniakom spochybnená, pričom veľmi dobre vedel, že nerozpráva pravdu," povedal Sulík. Krajniak na sociálnej sieti uviedol, že poplatok za distribúciu elektriny, ktorý Sulík odhadol na 50,49 eura, by mal byť podľa šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andreja Jurisa približne dvojnásobný. "Tak kto tomu nerozumie alebo zavádza? Sulík (SaS) alebo Juris (nominant Sulíka a SaS)," pýtal sa Krajniak. Celková cena elektriny vrátane TSS by tak podľa ministra práce mala vzrásť až na 265,78 eura za MWh. "Ale nebojte sa, nejako ten chaos v energiách na 'zlatom podnose', čo nám tu nechali, upraceme," dodal.

Archívne VIDEO Vláda sa chce vyhnúť sporom pri realizácii všeobecného hospodárskeho záujmu: Mení preto legislatívu, tvrdí Galek

Proti vysokým cenám energií však vo veľkom zbrojí snáď každý z nás. Ďalšie zdražovanie pre mnohé rodiny znamená, že nebudú mať ako zaplatiť ďalšie nevyhnutné veci na život. Ba čo viac, inflácia, vysoké ceny energií a podobne spôsobili, že mnohé potraviny a služby zdraželi. Vidieť to napríklad na bloku pri nákupe. Iní, napríklad majitelia reštaurácií o tomto probléme zákazníkov informujú cez sociálne siete. "Určite ste si všimli rýchli nárast cien. Žiaľ aj my sa musíme pridať a zvýšiť ceny denného menu. Neteší nás to, ale v dôsledku neustáleho zvyšovania cien surovín a energii sme nútení meniť ceny. Vážime si vašu priazeň a tešíme sa, že môžeme pre vás variť a nechceme znižovať nároky vašich chuťových pohárikov. Dúfam, že aj naďaľej budete spokojní," napísal na sociálnej sieti jeden z obľúbených bratislavských podnikov. Cena menu sa rádovo zvýšila o 50 centov.

Nie je však jediný. Na obrovský nárast cien upozorňujú aj ďalší podnikatelia. Napríklad, majiteľ jednej z nitrianskych reštaurácií doteraz platil za elektrinu 700 eur mesačne. Priznal, že nová suma za mesačné preddavky ho doslova nepríjemne prekvapila. „Keď sme dostali prvú faktúru, tak sme volali do elektrární, že či náhodou sa nepomýlili. Tak šokujúce to bolo. Zo základného paušálneho poplatku 700 euro sme skočili na 4 500 eur,“ vysvetlil Andrej Berkeš, majiteľ reštaurácie v Nitre. Informovalo o tom RTVS. Aby si udržali stabilnú klientelu, nezvyšovali skokovo ceny a neboli v strate, hľadajú spôsoby na vyriešenie aktuálnej situácie. Napríklad zisťujú, ktoré spotrebiče by mohli vymeniť za úspornejšie. „Nemôžeme tieto ceny transformovať do jedálneho alebo nápojového lístka, lebo k nám nikto nepríde,“ vysvetlil Berkeš.

Obdobné problémy hlási aj ďalšia prevádzka v Trnave. Ceny pre zákazníkov už museli mierne zvýšiť a ďalej rozmýšľajú, ako situáciu vyriešiť, aby minuli čo najmenej elektriny. Z toho dôvodu si zaobstarali slnečné kolektory na celú našu prevádzku. "Budeme analyzovať, či nám to pomôže,“ uviedol Miroslav Oboril, prevádzkar kaviarne v Trnave.