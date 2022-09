Sviatočný deň v znamení tragédií: Tri SMRTEĽNÉ nehody! Polícia apeluje na vodičov

"Vo všetkých troch prípadoch bolo zo strany príslušného policajného útvaru začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia a zo strany policajtov bude nasledovať vyšetrovanie presných príčin, ako aj okolností, za ktorých k nehodám došlo," skonštatoval hovorca.

K prvej nehode došlo podľa neho v Mlynskej doline v úrovni pripájača diaľnice D2 v smere do Petržalky, keď vozidlo dostalo šmyk a narazilo do stĺpa verejného osvetlenia. "Následne ľavou časťou narazilo zboku do stromu a zostalo stáť vo vodnej priekope," priblížil. Vo vozidle sa nachádzali dve osoby - 30-ročný muž na mieste nehody zraneniam podľahol, druhú osobu previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice.

Ďalšia nehoda sa stala v obci Modra. Cyklista tam z doposiaľ presne nezistených príčin spadol na vozovku a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. V Malackách zase po náraze do stromu zomrel 52-ročný motorkár. "Do jazdnej dráhy mu vbehla lesná zver – daniel. Pri zrážke stratil kontrolu nad motocyklom, zišiel do priekopy, kde narazil do stromu," spresnil Szeiff.