Po potravinách a palivách hlási zdražovanie aj ďalšia služba: Slováci ju vo veľkom využívajú! TAKTO sa dotkne penaženiek

Zdražovanie už postihlo snáď každú oblasť života Slovákov. Zvyšujú sa ceny energií, dreva, drahšie sú aj paušály, potraviny či pohonné hmoty. Po novom však zdražovanie postihlo aj obľúbené kuriérske služby, ktoré vo veľkom využívali obyvatelia Slovenska počas posledných dvoch rokov, kedy u nás zúrila koronakríza a mnohé obchody boli zatvorené, alebo si ľudia povedali, že nebudú zbytočne riskovať. Cez internet sa už dá kúpiť naozaj všetko - od elektroniky, cez lieky, až po detské potreby, nábytok a potraviny. Mnohých však pri posledných nákupoch zrejme prekvapilo, že ceny za doručenie balíka sú oveľa vyššie, ako bolo zvykom posledné mesiace. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Kuriérske služby však presné sumy, ako sa menili ich cenníky, neposkytli. Údajne je dôvodom to, že s každým internetovým obchodom majú uzavretú inú zmluvu. Avšak, v priemere sa ceny za doručenie balíka pohybujú od 4 do 6 eur. "Ak nejaké e-shop produkuje viac balíkových zásielok, ako iný, tak sa to musí odraziť aj na cene," odkazuje Jana Lukáčová z komunikačného oddelenia Slovenskej pošty. Podľa portálu však Slováci stále najviac obľubujú doručenie tovaru až domov, no zvyšuje sa aj záujem o zásielkové boxy. Až takmer 60 percent využíva možnosti doručenia domov, 30 percent ľudí preferuje osobný odber tovaru a 12 percent Slovákov využíva služby Slovenskej pošty.

Spotrebitelia ale okrem ceny za doručenie tovaru sledujú aj niečo iné - a to ekologické zaťaženie doručenia balíka. Údajne totiž zásielkové boxy majú až o 8 percent nižšiu uhlíkovú stopu, ako bežné doručenie kuriérom. Podľa hovorcu portálu Heureka Reného Paráka stúpol cez leto záujem o korenisté spreje proti medveďom o 400 percent. Rovnako stúpol záujem aj o variče, bivaky či rybárske prístrešky či outdoorové topánky.