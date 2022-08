Máte doma prváka? TOTO by ste nemali podceniť! V opačnom prípade môžete mať problémy vy aj dieťa

Základom je komunikácia. „Znie to ako klišé, ale komunikácia medzi rodičmi a malým školákom je veľmi dôležitá. Dá sa čakať, že malý zvedavec bude mať mnoho otázok, ktoré sa budú týkať jeho školskej dochádzky. Venujte mu dostatok pozornosti a na všetky otázky trpezlivo odpovedajte. Vypichnite veci a zážitky, na ktoré sa môže tešiť. Dajte dôraz na vedomosti a nové informácie a skúsenosti, ktoré vďaka škole získa. Zároveň ho ale uistite, že bude mať priestor aj na zábavu, šport a krúžky, ktoré ho budú napĺňať. Nezabudnite s dieťaťom preberať aj jeho obavy a strachy. Tie môžu v spojení s veľkou životnou zmenou prísť a je dôležité ich neignorovať. Uistite dieťa, že doma vždy nájde bezpečnú zónu," uviedla Nikol Kulavjak Marcinová z agentúry PR.Konektor.

Dôležité tiež je, aby sa vaše dieťa dokázalo sústrediť. Experti v oblasti vývoja dieťaťa uvádzajú, že v priemere by malo byť dieťa schopné sústrediť sa na úlohu 15 minút. Táto vlastnosť sa dá natrénovať, musíte sa len svojmu dieťaťu dostatočne venovať. „Skúste predčítať rozprávky z knižky a po prečítaní kapitoly sa pýtať na veci z príbehu, ktoré práve počulo. Kúpte stolové a pamäťové hry, s ktorými sa spoločne zabavíte, a naviac budete u dieťaťa rozvíjať pozornosť. Je tiež dobré ísť príkladom a ako rodič sa nenechať rozptyľovať a skôr dieťaťu ukazovať, že sústredenie nie je problém ani pre vás. Mobilný telefón teda dajte na pár minút nabok. Na prechádzke sa zastavte, rozhliadnite a začnite vymenovávať veci okolo seba. Komentujte farby, vône alebo zvuky. Ak pre vás bude ťažké získať detskú pozornosť, k dieťaťu si čupnite, dotknite sa ho a udržujte pri rozhovore očný kontakt,“ radí.

Na druhej strane by ste mali eliminovať rozptýlenie. „Uistite sa, že je vaše dieťa najedené, nie je smädné a nachádza sa v dobrom rozpoložení. Tiež zaistite, aby malo dostatok spánku a odpočinku. Keď sa vráti zo školy, nezasypte ho hneď príkazmi a požiadavkami na plnenie domácich úloh. Nechajte dieťa vydýchnuť nech sa chvíľu zahrá a načerpá energiu, prípadne s ním skočte von,“ tvrdí s tým, že porekadlo „najskôr práca, potom zábava" najmä u prvákov v tomto prípade neplatí.

Pri samotnom učení je zasa dobré siahnuť po postupoch, ktoré ho dieťaťu nesprotivia. „Má za úlohu počítať príklady? Vezmite farebné kriedy a nechajte ho písať nimi na chodník rôznymi farbami, alebo nech popustí uzdu umeleckému ja a píše nimi na papier či plátno,“ uvádza príklad.

Myslieť treba aj na to, že zatiaľ čo doteraz slúžila detská izba najmä na hranie a spánok dieťaťa, teraz z nej bude tiež miesto na učenie sa. „Je potrebné vybudovať vhodnú učiacu zónu, v ktorej sa budú plniť úlohy raz dva. Písací stôl umiestnite najlepšie tak, aby nesusedil s hracím priestorom. Zabránite tak zbytočnému rozptyľovaniu. Ak máte dostatok miesta, postavte stôl k oknu, aby naňho dopadalo čo najväčšie množstvo denného svetla a zároveň, aby bolo vidieť na dvere. Stoličky by mali byť chrbtom k stene. Aby sa vášmu dieťaťu pri stolu dobre pracovalo, mala by mať jeho plocha minimálne 120x60 cm a výšku okolo 70-75 cm. Dieťa sa v ideálnom prípade musí dotýkať celými chodidlami zeme a pri položení rúk na dosku stola by mali paže a lakeť zvierať pravý uhol,“ radí.

Pri nástupe do školy by mal byť váš prváčik tiež samostatný. „Mal by byť schopný recitovať básničku alebo zaspievať pesničku, namaľovať obrázok a problém by mu nemala robiť ani práca v skupine. Mal by si tiež s predstihom zvyknúť na časový harmonogram, skoré vstávanie a odchody do školy, v ktorej musí byť včas. Dôležitá je ale aj citová samostatnosť a emočná vyrovnanosť. V tomto smere nevyzreté dieťa môže počas výuky plakať kvôli smútku za rodičmi, zmene prostredia a neistote, ktorú pociťuje alebo mať dokonca záchvaty zlosti. Preto je opäť dôležité to s dieťaťom prebrať a vysvetliť mu rozdiel medzi škôlkou a školou a o pravidlách, ktoré sú trochu odlišné,“ dodáva na záver.