Hrôzostrašné zábery z lavíny na Baraních rohoch: Strhla otca aj so synom! Všetko zachytila stratená kamera

BRATISLAVA – Obrovské šťastie v nešťastí mal otec so synom, ktorí ešte v máji sa doslova druhýkrát narodili. Na Baraních rohoch, kde sa v tom čase nachádzali, sa totiž spustila lavína, ktorá so sebou strhla aj muža s 10-ročným dieťaťom. Z ich opisov doslova mrazilo, teraz však vyšli na povrch ďalšie skutočnosti. Zverejnili totiž záber z kamery, ktorý zachytáva osudné chvíle plné strachu!

Archívne VIDEO Dramatické zábery z Malého Kežmarského štítu: Padajúce kamene! Jasná výzva horských záchranárov

Celé sa to udialo ešte 10. mája tohto roku. Dvaja Česi - otec s 10-ročným synom sa vybrali lyžovať do slovenských Vysokých Tatier, kde okúsili aj adrenalínovejšie zjazdovky. Vybrali sa preto na štít Baranie rohy, ktorý má svoj vrch vo výške 2530 metrov nad morom. Obaja však skončili zahrabaní pod vrstvou snehu, strhla ich totiž lavína. S ňou sa rútili stovky metrov a napokon sa prepadli cez skalný prah. Otec Vilém skončil s vážnymi zraneniami v nemocnici, no našťastie prežil. Život mu totiž zachránil jeho 10-ročný syn Albert, otca totiž spod masou snehu vyhrabal a utekal stovky metrov po pomoc. Vilém je horolezcom a skiaplinistom a k tomuto koníčku vedie aj syna.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Reprofoto - Youtube.com

„Je dobrý lyžiar a absolvoval so mnou už mnoho lyžiarskych túr. Tentoraz sme si chceli ešte užiť sneh v Tatrách. Zajednali sme si ubytovanie na Téryho chate. Bol slnečný deň, nikam sme sa neponáhľali a pred obedom sme z Téryho chaty spolu so synom a kamarátom vyrazili na túru. Kamarát bol rýchlejší, lebo my so synom sme si chceli užiť krásny deň. Samozrejme, že sme mali ako ja, tak aj syn komplet lavínovú výbavu. Okolo jednej hodiny syn spustil celkom veľký splaz, ktorý sa ďalej zväčšoval, až sa z dvoch strán zosúval sneh z dvoch tretín svahu,“ povedal pre portál čas.sk.

Dychberúce zábery

Teraz sa však na streamovacom portáli Xoutube objavilo video, ktoré zachytáva osudné okamihy. Tie vzinkli z Gopro kamery, ktorú mal Vilém pripevnenú na prilbe. Na začiatku vidieť otca so synom, ako si užívajú lyžovanie na horách. Následne sa otec spustí nižšie, aby svoju malú ratolesť nasnímal na telefón. Syn však ešte na začiatku úseku strhne slabú lavínu, následne ďalšiu, ktorá však so sebou strhla aj lyžujúce dieťa. „Stoj, lavína! Ustúp, pozor,“ kričí Vilém na Alberta. Na zábere však vidieť, ako dieťa odnáša masa snehu. Otec sa vyberie zachraňovať svojho potomka. „Ty vole, ty vole, ty vole, to je v p*** vole, on je mŕtvy, vole,“ hovorí Vilém popri tom, ako lyžuje za svojim synom. Po chvíli ho však rovnako, ako malého Alberta, zoberie so sebou lavína. Na záberoch už vidno len masy snehu a krik dospelého muža.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Reprofoto - Youtube.com Galéria fotiek (3) Zdroj: Reprofoto - Youtube.com

Bližšie informácie k tomu, čo sa stalo, poskytli aj horskí záchranári. „Obaja padali s masou snehového splazu niekoľko stoviek metrov a prepadli sa aj cez skalný prah. Po prijatí informácie sme okamžite požiadali o súčinnosť posádku leteckých záchranárov a spoločne sme leteli do Malej Studenej doliny. Otca, ktorý mal viaceré zranenia v oblasti chrbtice, bedra a stehna, sme ako prvého po ošetrení transportovali do popradskej nemocnice. Následne sa helikoptéra vrátila po syna, ktorý nemal zranenia, ale bol otrasený a podchladený,“ prezradili.

Upozornenie: Video nie je vhodné pre maloletých divákov z dôvodu vulgarizmov