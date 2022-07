Lengvarský má problém: Pediatri nestíhajú, nie je to truc! Detské pohotovosti čaká zmena, nemocnice nesúhlasia

BRATISLAVA - Organizácia detských ambulantných pohotovostných služieb by sa mala zmeniť. Prehodnotiť sa má ich dĺžka trvania, počet a lokalizácia. Skonštatoval to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO). Štát vzhľadom na počet pediatrov a ich vyťaženosť podľa neho nezvládne prevádzkovať hustú sieť pohotovostí.

Ambulantné pohotovostné služby pri súčasnej forme podľa neho nespĺňajú účel, ktorý by mali. Poukázal pritom, že okrem nich sa buduje sieť urgentných príjmov a fungujú tiež ústavné pohotovostné služby v nemocniciach.

Z mojej strany je to zbytočné...

Zmysel nevidí napríklad pri ambulantných pohotovostiach v mestách Dolný Kubín a Ružomberok. "V oboch sú nemocnice s detským oddelením, máme tu aj urgentný príjem," ozrejmil. Minister by preto chcel služby organizovať iným spôsobom. "Tento štát už nemá na to, aby prevádzkoval takú hustú sieť detských pohotovostných služieb. Z mojej strany je to dokonca aj zbytočné," dodal. Ubezpečil, že pri inej organizácii zdravotná starostlivosť zabezpečená bude, a to v nemocničných zariadeniach.

Nemocnice s návrhom ministra nesúhlasia

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) nesúhlasí s medializovanými vyjadreniami ministerstva zdravotníctva o avizovanej zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb, pri ktorej by malo dôjsť k prehodnoteniu dĺžky trvania, počtu a lokalizácie s poukazom na budovanú sieť urgentných príjmov a ústavné pohotovostné služby v nemocniciach. "ANS v tejto súvislosti upozorňuje, že urgentné príjmy sú určené pre dospelých a lekári v nich nemajú špecializáciu na starostlivosť o deti," uviedla v stanovisku asociácia.

"Lekári na detských oddeleniach nemôžu počas služby nahrádzať detskú ambulantnú pohotovostnú službu, lebo skolabuje starostlivosť o ťažkých pacientov na detských oddeleniach a ďalšie navýšenie práce už aj tak personálne poddimenzovaných oddelení prinesie prehĺbenie ich vyčerpania, odmietanie takýchto služieb až nezáujem o prácu na oddelení," vysvetľuje ANS.

Navyše klesá počet lôžkových detských oddelení a po realizácii pripravovanej Optimalizácie siete nemocníc ich počet klesne ešte výraznejšie. "Čo vyvoláva otázky o ďalšej zabezpečenosti starostlivosti o detských pacientov. ANS v nadväznosti na uvedené upozorňuje, že problém nízkeho počtu pediatrov a ich vyťaženosti sa nesmie a nemôže riešiť jeho prenesením na nemocničných lekárov," dodala asociácia.

Pediatri z okresu Malacky stopnú vydávanie potvrdení do školy či na krúžky

Pediatri z okresu Malacky nebudú od septembra vydávať ospravedlnenky do školy či potvrdenia na voľnočasové aktivity. Vo vyhlásení to vysvetľujú ako nevyhnutné opatrenie, aby im ostal dostatok času na starostlivosť o choré deti. Lekárka Eva Sláviková, ktorá koordinuje iniciatívu, spresnila, že vyhlásenie podporilo osem z deviatich pediatrov pôsobiacich v okrese.

Pripomenula zároveň, že v regióne neustále ubúda všeobecných lekárov pre deti a dorast, zvyšuje sa však zároveň počet pacientov, ktorých pediatri v aktívnej praxi majú vo svojom obvode. "Preto je potrebné preskupiť priority a zodpovednosť za neprioritné úlohy, aby nedošlo k ohrozeniu starostlivosti o chorých, ktorí vždy musia byť v centre pozornosti lekára," uviedla.

Rôzne druhy potvrdení odoberajú lekárom čas a energiu

Poukázala tiež na fakt, že rôzne druhy potvrdení, ktoré lekárom odoberajú čas a energiu, často nemajú racionálne opodstatnenie a sú len byrokratickou požiadavkou. "Potvrdenia na školské akcie u zdravých detí, ktoré sú riadne zaradené na telesnú výchovu, nie je potrebné verifikovať lekárom a takéto potvrdenie nebude vystavené," upozornila.

Spolu s kolegami deklaruje, že "je nevyhnutné zvýšiť mieru zodpovednosti občanov za seba a svoje deti, ktorá im je daná zákonom a nikomu ju neprináleží spochybňovať", ospravedlnenky z dôvodu choroby preto takisto nebudú vydávať, výnimkou môže byť žiadosť priamo zo školy, aby bolo možné schváliť individuálny študijný plán. Rovnako budú pediatri naďalej vydávať potvrdenia o zdravotnom stave hendikepovaných, ktoré slúžia ako doklad na získanie kompenzácií a pomôcok, takisto budú potvrdzovať tlačivá na rôzne liečby.

Listom informovali rezorty i hlavného lekára kraja

Listom o svojom rozhodnutí informovali riaditeľov školských zariadení v okrese, rovnako tak rezorty školstva i zdravotníctva, oboznámili s ním aj Bratislavský samosprávny kraj. Hlavný lekár kraja Tomáš Szalay potvrdil, že je o situácii podrobne informovaný a požiadavke rozumie. "Chápem, že postoj malackých pediatrov bude komplikovať nejaké procesy, ale možno práve to bude viesť k riešeniam. Napríklad k zrušeniu zbytočnej administratívy," uviedol Szalay a zdôraznil, že pri nedostatku pediatrov je luxus míňať ich kapacitu na samoúčelné potvrdenky.

Zároveň si myslí, že lekári neriskujú sankcie za porušenie povinností. "Tie potvrdenia vyžadujú rôzne iné, nezdravotnícke zákony, napríklad školský zákon. Pri ich prijímaní sa 'zabudla' dať recipročná povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti takéto potvrdenia vystavovať," vysvetlil hlavný lekár BSK.

Problémom nie sú peniaze, ale to, že nie sú pediatri

Zlepšiť situáciu s nedostatkom pediatrov by mohli prostriedky z plánu obnovy. Pre okres Malacky štát počíta s dotáciou až pre sedem nových pediatrov. Szalay však pripomína, že financie samotné problém nevyriešia. "Problémom dnes nie sú peniaze, ale to, že nie sú pediatri a vychovať nového si vyžaduje roky," upozornil.

Lekári nemajú inú možnosť, nie je to truc

Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast a prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Elena Prokopová skonštatovala, že lekári nemajú inú možnosť. "Nie je to nejaký truc, keby to stíhali, tak by radi dávali potvrdenie," poznamenala. Potvrdila, že systém by sa mal zmeniť. Zákon je podľa nej starý, ešte z doby, keď pediater robil sociálny dohľad nad školskou dochádzkou. "Ja som za zdravie, keď rodič chce, nech za mnou príde ako za lekárom, nie za 'pečiatkovačom'," uzavrela.

Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že mu list doručili. "Odborníci z rezortu sa ním budú zaoberať v spolupráci s ďalšími oslovenými odborníkmi," reagoval tlačový odbor rezortu. Ministerstvo školstva uviedlo, že s blížiacim sa novým školským rokom bude pružne reagovať na pandemickú situáciu a zaoberať sa všetkými možnými okolnosťami.

Pripomenulo rozhodnutie ministra o ospravedlnení neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu či výnimočného stavu. "Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na päť po sebe idúcich vyučovacích dní, dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na sedem po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním potvrdenie od lekára nepredkladajú," ozrejmilo.

Prokopová by privítala zmeny v organizácii detských ambulantných pohotovostí

Zmeny v organizácii detských ambulantných pohotovostí sú jedinou možnosťou, ako zachovať primárnu pediatrickú starostlivosť o deti, uviedla Prokopová. Ozrejmila, že na ambulantných pohotovostiach slúžia lekári, ktorí cez deň robia v ambulanciách. Pediatri v dôchodkovom veku, ktorých je približne 50 percent, to podľa nej nie sú schopní zvládnuť. "Ak im povieme, že budú ešte aj slúžiť, tak radšej odídu," upozornila odborníčka.

Keby všetci z nich podali výpoveď, zostalo by bez pediatra podľa nej 570-tisíc detí. "Ak chceme zachovať starostlivosť o deti počas dňa, musíme týchto pediatrov v ambulanciách udržať. My nemáme nových," zdôraznila. Prokopová priblížila, že pri niektorých ambulantných pohotovostných službách na jednu ambulanciu pripadá päť pediatrov. "Ak jeden ochorie alebo si zoberie dovolenku, tak sú v tej službe každý tretí deň. V sobotu a nedeľu zase celý deň, pretože služba trvá od 7.00 do 22.00," skonštatovala s tým, že je to neúnosné. Pohotovosti, kde na jeden bod pripadajú piati či šiesti lekári, by sa podľa jej slov mali zlúčiť. "Aby sa to dalo zvládnuť, malo by naň pripadať 15 lekárov," dodala.