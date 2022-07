Slovensko vyslalo hasičov na pomoc pri požiari v Českom Švajčiarsku: Oheň sa rozšíril na tisíc hektárov

Galéria fotiek (1) Minister vnútra Roman Mikulec

BRATISLAVA - Slovensko vyslalo do Česka hasičov na pomoc pri hasení požiaru v národnom parku České Švajčiarsko. Potvrdil to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že na miesto smerujú hasiči z modulu pozemného hasenia. Zároveň Česku prisľúbil pomoc aj prostredníctvom vyslania vrtuľníka Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR, keď to bude možné. Vrtuľník aktuálne zasahuje pri požiari na východe Slovenska.