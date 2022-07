Povinné očkovanie a Slovensko: Ako sme na tom v porovnaní s inými štátmi? TOTO sú najväčšie mínusy

BRATISLAVA – Všade dobre, len na Slovensku zle? Každý štát má svoje vlastné postupy riešenia mimoriadnych epidemiologických udalostí, ale aj prístupy k povinnému očkovaniu. Presne takéto konštatovanie vyplynulo z výsledkov medzinárodnej kontroly, ktorú realizoval Najvyšší kontrolný úrad SR v spolupráci s najvyššími kontrolnými inštitúciami Poľska, Maďarska a Bieloruska. V čom je to u nás doma teda iné?

Za posledné roky sa povinné očkovanie a to, či by pacient, prípadne jeho zákonný zástupca, mal mať na výber, alebo nie, stalo na Slovensku kontroverznou témou. Ako ale ukázalo porovnanie so spomínanými štátmi, očkovanie proti väčšine infekčných chorôb je povinné nielen u nás, ale j v Poľsku a Maďarsku. Dokonca na Slovensku a v Poľsku ľudia, ktorí povinné očkovanie odmietajú, dostávajú pokuty. Jedine v Bielorusku je očkovanie na dobrovoľnej báze. „Žiaden z týchto štátov nemá osobitné schémy odškodňovania osôb v prípade ich poškodenia zdravia očkovaním,“ uviedlo NKÚ.

Štáty, s ktorými nás porovnávajú, majú tiež v mnohom takpovediac navrch. Obstarávanie očkovacích látok napríklad zabezpečujú všetky okrem Slovenska centrálne, čo sa ukázalo ako najefektívnejší spôsob. Na Slovensku sa v porovnaní s tým vakcíny obstarávajú rovnako ako iné lieky – cez lekárne na základe objednávok od lekárov.

„Pri niektorých očkovacích látkach trvá výroba rok a pol, preto je dôležité včasné plánovanie. Zistili sme, že na Slovensku dochádza k výpadkom očkovacích látok, čo následne vedie k narušeniu plynulého povinného očkovania, nedodržiavaniu očkovacích termínov a k zvyšovaniu rizika šírenia infekčných ochorení,“ uviedli.

Máme aj ďalšie nedostatky

Kontrolóri poukázali aj na ďalšie mínusy, ktoré na Slovensku máme. Neexistuje u nás napríklad register očkovaných osôb a štát nemá jednotný postup riešenia nízkej zaočkovanosti. Iba ju eviduje. Pri udeľovaní pokút za neočkovanie detí regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva sa zasa ukazuje nejednotný postup. Poukázali aj na to, že elektronizácia a prepojenie na eZdravie sú v tejto oblasti nedostačujúce a čo je dôležité, tiež absentuje riadny zber a vyhodnocovanie dát.

„Na príklady dobrej praxe, ale aj rezervy pri ochrane obyvateľstva pred infekčnými ochoreniami sme upozornili na základe záverov auditu už v minulom roku,“ pripomenuli.