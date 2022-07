KURIÓZNE situácie na slovenských diaľniciach: Jazda v protismere je problém! Jasné slová polície a dopravného analytika

Na obchvate R1 v Banskej Bystrici sa v pondelok (27. 6.) podvečer objavil v protismere kamión s cisternou. Šoféroval ho poľský vodič, ktorého krátko nato zastavila hliadka polície a na mieste mu uložila blokovú pokutu. Informovala o tom v utorok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. "Na tiesňovej linke 158 sme prijali informáciu od vodičov, že na diaľnici R1 ide v protismere kamión s cisternou. Prešiel úsek, ktorý síce nebol dlhý, ale miesta, ktorými prechádzal, sú neprehľadné a možno hovoriť len o veľkom šťastí, že v smere jazdy Brezno – Banská Bystrica ho všetci vodiči zaregistrovali včas a nikomu sa pri tejto udalosti nič nestalo," uviedla polícia.

Archívne VIDEO Vodiči na R1 zažili šok: V protismere sa na nich rútil kamión

Obdobný prípad sa stal aj minulý týždeň. Na novovybudovanej diaľnici D4R7 sa takmer stala tragická nehoda. Pri výjazde na Rovinku sa totiž jednému vodičovi v zákrute v protismere v plnej rýchlosti vyrútila vodička z Česka. Našťastie si to odniesli len plechy a vodičovi sa v poslednej chvíli podarilo zabrániť tragédii. Čo však v takom prípade, ak sa niečo podobné stane, majú vodiči robiť?

„Osobitosti premávky na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá sú upravené v § 35; § 36 a § 37 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o premávke“). V zmysle § 137 ods. 2 písm. j) je jazda v protismernej časti vozovky porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Sankcie za uvedený priestupok upravuje Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „zákon o priestupkoch“), kde podľa § 22 ods. 2 písm. g) možno uložiť pokutu od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov a podľa §22 ods. 3 písm. e) možno v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní uložiť pokutu do 150 eur,“ informovala hovorkyňa policajného zboru Denisa Bárdyová.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Ako ďalej uviedla, v prípade, ak sa vodič ocitne v situácii, že jazdí v protismere, mal by svoju jazdu nasmerovať čo možno najbezpečnejšie čo najviac k okraju vozovky (krajnica, zvodidlá) a s vozidlom zastať. Vozidlo sa snažiť zastaviť pri pravom okraji cesty v smere jazdy správne jazdiacich vozidiel. Ak vozidlo na krajnici odstaví, mal by z neho čo najbezpečnejšie vystúpiť a presunúť sa na miesto, kde nebude v ohrození ani on, ani posádka jeho auta, či ďalší účastníci cestnej premávky, ktorí jazdia v správnom smere. „Následne privolať správcu cesty, políciu k označeniu prekážky v cestnej premávke. Samozrejme je dôležité, aby bolo vozidlo a taktiež celá posádka viditeľná, čiže použiť reflexné vesty, pásky a podobne a v bezpečí čakať na príchod záchranných zložiek. V žiadnom prípade neodporúčame sa s vozidlom otáčať, cúvať alebo pokračovať v jazde napr. na najbližší zjazd/výjazd alebo pobehovať popri ceste a ani zostávať vo vozidle,“ upozornila Bárdyová.

A ako by sa podľa mužov zákona mali správať tí, ktorí vidia, že vodič jazdí v protismere? Podľa Bárdyovej by odpoveď bola veľmi subjektívna, pretože záleží od okolností. A teda, či ide o rovný úsek, zákrutu, aká je hustota premávky, aké sú poveternostné podmienky, či vozidlo v ide v protismere, ale už len stojí, a podobne. Dôležité totiž je, aby sa účastníci cestnej premávky venovali výhradne vedeniu vozidla a sledovali situáciu v cestnej premávke a do určitej miery aj predvídali možné okolnosti. Rovnako tak, aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

„Pri riešení takejto situácie majú väčšiu šancu na bezpečnú reakciu tak, aby nebol ohrozený život alebo zdravie ktoréhokoľvek účastníka cestnej premávky. Ďalej si treba uvedomiť skutočnosť, aby na vzniknutú situáciu reagovali tak, aby následok ktorý reakciou vznikne nebol horší, ako ten, kedy by nereagovali (myslí sa tým reakcia prudkým strhnutím vedenia vozidla a spôsobenie napr. dopravnej nehody s iným účastníkom aj v prípade, že vidia vozidlo v protismere, ktoré stojí a na toto vozidlo stačilo reagovať znížením rýchlosti alebo pribrzdením),“ uzavrela Bárdyová.

Dopravný analytik Bazovský pozná vinníka!

Podľa dopravného analytika Jána Bazovského je celý problém zakotvený v tom, že na Slovensku máme viacero druhov diaľničných vjazdov a výjazdov. A z toho dôvodu nastávajú situácie, že si niektorí vodiči ľahko pomýlia príjazd s výjazdom. A to najmä vtedy, ak je príjazd na diaľnicu pred samotnou diaľnicou. „Ešte však existuje aj prípad, kedy za diaľnicou je aj výjazd z diaľnice. Väčšinou sa tieto vjazdy a výjazdy riešia formou tzv. osmičiek, teda, ak by sme sa na daný úsek pozreli zvrchu, vjazdy a výjazdy by nám pripomínali osmičku. A keďže diaľnica je v tomto prípade mimoúrovňová križovatka a je na nadjazde, tak príjazd na ňu máte vpravo a následne za ním máte výjazd. A vodiči sa dopletú, pretože za normálnych okolností by ste mali mať za príjazdom ďalší príjazd, ale do opačného smeru. Napríklad, ak by ste chceli ísť do centra alebo mimo centra,“ vysvetlil Bazovský.

Galéria fotiek (5) Typické osmičky na zjazdoch a výjazdoch na diaľnicu.

Zdroj: google maps

Ako príklad uviedol zjazd a výjazd na diaľnicu v bratislavskom Lamači, pri obchodnom centre. V smere z Devínskej Novej Vsi je po pravej strane výjazd na diaľnicu v smere do mesta, ale za diaľnicou je len výjazd z diaľnice, ktorý je však rozšírený. Kedysi sa totiž z výjazdu dalo odbočiť aj vľavo, aj vpravo, po novom už len vpravo na kruhový objazd. A mnohí sa v domnienke, že výjazd z diaľnice je vlastne vjazd na diaľnicu v opačnom smere, na Brno, pomýlia a vojdú do protismeru. Pritom vjazd na diaľnicu na Brno je oproti, v smere na Devínsku Novú Ves.

Galéria fotiek (5) Príklad zjazdu a výjazdu na diaľnicu v bratislavskom Lamači.

Zdroj: google maps

Podľa Bazovského však existuje aj prípad, kedy je vjazd na diaľnicu z opačného smeru aj výjazdom z diaľnice. A to v prípade, ak by bola k dispozícii ďalšia cesta. „Toto je najväčšia chyba, že na Slovensku máme viacero typov príjazdom a výjazdov z diaľnice. A to vo veľkom mýli vodičov, pretože stačí len malé zaváhanie. Tí, čo poznajú dané križovatky, tak nemajú problém, horšie to je s tými, ktorí tadiaľ prechádzajú prvýkrát. Vtedy najčastejšie nastávajú problémy,“ ozrejmil Bazovský.

Nemyslí si však, že by sme v tomto boli unikát, pretože zvyčajne problémy robia zahraniční vodiči. Podľa dopravného analytika však už v súčasnosti existujú pomerne lacné riešenia na túto zapeklitú situáciu. „Dal by sa na miesto inštalovať nejaký radar so solárnym panelom, ktorý akonáhle zachytí, že vozidlo je v protismere, ho na to patrične upozorní, napríklad výstražným svetlom a podobne," uzavrel Bazovský