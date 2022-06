Fatálna nehoda, kamión s autom sa zrútili z mosta! Prehovoril ANALYTIK: Pravda o úlohe zvodidiel

TRNAVA – Tragická nehoda, pri ktorej kamión strhol osobné auto z mosta, si vyžiadala dvoch mŕtvych. Slovenskom včera otriasla hororová havária. Potom ako vodič kamióna prešiel z doposiaľ neznámych príčin do protismeru, vznikol na ceste chaos. Pre šoféra osobného auta, ktoré práve vtedy daným úsekom prechádzalo, mala nehoda fatálne následky.

K tragickej nehode prišlo v pondelok krátko pred druhou popoludní pred JVO Trnava. Podľa prvotných informácií vodič kamiónu, ktorý išiel smerom od Modranky, prešiel plynulo do protismeru a strhol oprotiidúce vozidlo. Obe autá prerazili zvodidlá.

Nasledoval niekoľkometrový pád. Ani jeden zo šoférov nehodu neprežil. Ako uviedla TV Markíza s odvolaním sa na svoje zdroje, 67-ročný šofér osobného auta VW Passat z obce Šterusy pri Piešťanoch mal mať namierené domov. Vracal sa údajne z obchodu, kde bol kúpiť dlažbu pre syna. V kamióne sedel 58-ročný muž. Aj ten zomrel hneď na mieste.

Potom, ako obe vozidla preleteli zvodidlá, sa na samotnom moste zrazili tri ďalšie autá, našťastie, ich posádky obišli „iba“ so zraneniami. „Pri nehode sa zranili aj ďalšie osoby, ich zranenia by nemali byť vážne. Presný počet zranených a rozsah, bude známy po predložení lekárskych správ. Išlo o autá, ktoré išli tesne za autom VW Passat a to Škoda Octavia, Peugeot Škoda Superb,“ uviedla polícia.

„Otras. Sila,“ opísal pre televíziu situáciu jeden zo svedkov. Dôvod, pre ktorý vodič kamiónu prešiel do protismeru, bude predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Polícia zaistila z vozidla aj tachograf, ktorý môže pomôcť pri stanovení príčin nehody.

Cesta bola v danom úseku niekoľko hodín uzatvorená, čo skomplikovalo dopravu na okolitých obchádzkových ťahoch aj v samotnej Trnave. V Trnavskom kraji išlo za posledný týždeň už o druhú tragickú nehodu s účasťou kamiónu. Polícia vodičov vyzvala, aby sa plne venovali riadeniu, sledovali situáciu na ceste a robili si pravidelne prestávky na oddych.

Bazovský: Účelom zvodidiel nie je držať auto na ceste

Dopravný analytik Ján Bazovský uviedol, že prioritným účelom zvodidiel nie je držať vozidlá v prípade dopravnej nehody v priamom smere jazdy, čiže na ceste. „Cesta a jednotlivé úseky ciest sú stavby. Aj most je klasická stavba, časť komunikácie. V tomto prípade išlo o nadjazd. Tieto stavby podliehajú aj príslušným technickým normám, ktoré sú stanovené od nosnosti stavby, jej rozmerov, typu použitého materiálu až po povedzme konštrukciu zvodidiel, ich tvar, materiál z akého sú vyrobené a tak ďalej,“ uviedol. Zvodidlá, ktoré boli v danom úseku namontované, boli v zmysle príslušných zákonov a tie stanovili, že na takýto typ stavby budú použité konkrétne tieto.

Pripomenul tiež, že na zvodidlá v úseku, kde k pádu kamióna a auta došlo, pôsobila enormná sila. „Ťažko skonštruovať také zábrany, ktoré by vydržali nejaké vyššie zaťaženie. Napríklad aj v minulosti došlo k dopravným nehodám na diaľniciach, kde sú medzi protismernými jazdnými pruhmi poukladané betónové tvárnice, no kamión sa prevrátil do protismeru,“ pripomenul.

„Zvodidlá sú súčasťou cesty a v určitých úsekoch zvyšujú bezpečnosť cestnej premávky. Napríklad pokiaľ má cesta šmykľavý povrch alebo pri zhoršenej poveternostnej situácii, aká môže nastať v zime, keď sa na ceste nachádza sneh alebo ľad, vedia vymedziť šírku cesty,“ dodal. Dodal tiež, že cesty sa nestavajú na to, aby na nich boli dopravné nehody.