Dobrá správa pre slovenské domácnosti: Nemusia sa obávať vysokých nedoplatkov za vykurovanie

"Vzhľadom na karanténne opatrenia a celkovú situáciu ohľadom pandémie COVID-19 počas roka 2021 trávili Slováci opäť viac času doma, čo sa odrazilo aj na spotrebe, a to predovšetkým teplej vody," uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš. Tá síce počas obmedzení pohybu ľudí a práce z domu vzrástla v priemere o osem percent, avšak na druhej strane bol vývoj počasia priaznivý a v bytoch nebolo treba kúriť viac ako obvykle.

Podľa SHMÚ bol rok 2021 vyhodnotený ako jeden zo siedmich najteplejších rokov v histórii pozorovaní. "Síce sa na jeseň kúrilo už od septembra, ale zimné mesiace (január, február a marec 2021) boli bez extrémnych zím, preto zvýšená spotreba vody nemala z pohľadu celého roka významný dopad na celkové náklady na dodané teplo," dodal Janiš.

Ceny tepla zo systémov centrálneho zásobovania sú podľa zväzu už niekoľko rokov stabilné. To, či budú mať odberatelia za uplynulú vykurovaciu sezónu preplatky alebo nedoplatky, závisí podľa SZVT najmä od nastavenia výšky zálohových platieb a ich spotrebiteľského správania. Ak mali zálohové platby nastavené rovnako ako minulý rok a výrazne nezmenili spotrebiteľské správanie, tak môžu očakávať približne rovnaké preplatky, resp. nedoplatky. Aktuálne zdražovanie v súvislosti s dianím na trhu s energiami sa vyúčtovania za rok 2021 podľa SZVT netýka.

Dodávky energií môžu byť ohrozené, pomôcť by mohla pohyblivá zložka ceny

Pre dodávateľov energií je čoraz ťažšie svojim zákazníkom garantovať ceny elektriny a plynu, ale aj stabilitu dodávok. A to napriek tomu, že podnikajú zodpovedne a požadované objemy si zabezpečili v dostatočnom predstihu. Presný rozsah odberu sa totiž nikdy nedá stanoviť úplne presne, upozornilo v pondelok Združenie dodávateľov energií (ZDE). Riešením by podľa ZDE mohla byť zmena účtovania dodávky energií pre neregulovaný segment trhu, keď by časť spotreby odberateľa bola uhrádzaná v závislosti od aktuálnej ceny na spotovom trhu.

Výška spotreby elektriny a plynu vždy kolíše v čase. Má na nich vplyv napríklad aktuálne počasie alebo u firiem priebeh výroby. Dodávatelia energií sa riadia takzvanými odberovými diagramami, ktoré sú iba odhadom očakávanej spotreby. "Dnes sa tak dostávame do situácie, že ak odberateľ prekročí očakávanú úroveň spotreby, musíme mu dodatočnú energiu zabezpečiť na spotovom trhu násobne drahšie, než mal uvedené v zmluve. Tento rozdiel v cene predstavuje pre dodávateľa dodatočné náklady, ktoré nemusí zvládnuť vykryť," upozornil člen výkonnej rady ZDE Martin Kumpan. Spotová cena elektriny sa pohybuje nad 200 eurami za megawatthodinu (MWh), čo je štvornásobok jej obvyklej ceny v nedávnej minulosti.

Aby sa riziku zvýšených nákladov dodávatelia energií vyhli, navrhujú zmenu účtovania dodávky energií. Časť spotreby odberateľa by mala byť účtovaná v závislosti od aktuálnej ceny na spotovom trhu. "Táto zmena by nebola pre nikoho likvidačná, keďže celkový nárast nákladov na energie by sa vo väčšine prípadov pohyboval v jednotkách percent. Firmy, ktoré majú zazmluvnené ceny za extrémne výhodných podmienok, by si priplatili o niečo viac, no stále by mali zabezpečené dodávky za bezkonkurenčné ceny. A práve o stabilitu dodávok v dnešnej dobe ide," priblížila predsedníčka ZDE Jana Ambrošová.

Dodávatelia energií sa odvolávajú aj na stanovisko Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten minulý týždeň odporučil dodávateľom a odberateľom energií hľadať vzájomne akceptovateľné riešenia súčasnej situácie. ÚRSO upozornil, že pokiaľ dodávateľ energie pre neočakávané zvýšené náklady odíde z trhu, jeho odberatelia si musia hľadať nového dodávateľa, no cena energií u nového dodávateľa už bude kopírovať aktuálne vysoké ceny. ÚRSO ale odmietol zavedenie mimoriadnej regulácie, ktorá by umožnila 10 % zo zazmluvneného objemu dodávky elektriny plošne účtovať v spotových cenách.