Známy antirúškar opäť v problémoch: Polícia vyhlásila PÁTRANIE! Provokoval počas COVIDU a nasprejoval stenu NR SR

BRATISLAVA - Je jedným z najznámejších členov kontroverzného Občianskeho tribunálu a v čase opatrení vyzýval, aby ľudia nenosili rúška. Sám to porušoval a do obchodu chodil bez rúška rovnako, kvôli čomu mal problémy s políciou. Nebolo to však prvýkrát. S políciou mal problémy pravidelne a teraz po ňom vyhlásili pátranie.