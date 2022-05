POZOR! Rast cien prináša ĎALŠIE RIZIKÁ, o ktorých možno netušíte. Stačí však pár klikov a budete spať pokojnejšie

Až 90 % Slovákov býva vo vlastnej nehnuteľnosti, pričom 40 % zdieľa domácnosť s viacerými generáciami. Častokrát boli tieto nehnuteľnosti kúpené pred 15 či 20 rokmi ako životná rodinná investícia, ceny nehnuteľností však odvtedy mnohonásobne vzrástli. Na kúpu nehnuteľnosti sa viaže uzavretie poistenia bývania, ktoré v prípade poistnej udalosti čiastočne alebo úplne pokryje vzniknuté škody. Mnohí klienti sú však v prípade problému zaskočení, ak od poisťovne nedostali toľko, koľko čakali. Poradíme vám, ako sa takému nepríjemnému prekvapeniu vyhnúť.

Aby ste neprišli o tisíce eur

Ak niekto vlastní staršiu nehnuteľnosť a poistenie uzatváral pred mnohými rokmi, poistenie mu už nemusí neposkytnúť takú finančnú oporu, akú očakáva. Posledné obdobie totiž rástli ceny nehnuteľností raketovou rýchlosťou. Čiže, ak ste si pri kúpe nehnuteľnosti pred viac ako tromi rokmi uzavreli poistku na hodnotu 100 000 eur a dnes by došlo k zničeniu vášho bývania napríklad kvôli požiaru či výbuchu plynu, môžete od poisťovne dostať najviac 100 000 eur, hoci hodnota vašej nehnuteľnosti medzitým stúpla na 130 000 eur. Ak ste medzitým svoje bývanie zveľadili a rekonštruovali, jeho hodnota sa ešte zvýšila.

Stará poistka – nedostatočné plnenie

„Poistná zmluva, aj keď bola uzatvorená pred niekoľkými rokmi, by mala byť v každom momente aktuálna. Nie je zriedkavosťou, že klienti zmluvu po jej uzatvorení vypustia z hlavy a vrátia sa k nej iba v prípade poistnej udalosti. Vtedy však už môže byť neskoro,“ vysvetľuje Silvia Nosková Illášová z poisťovne Kooperativa a dopĺňa: „Okrem pravidelnej revízie poistenia nehnuteľnosti netreba zabúdať ani na poistenie domácnosti. Domácnosť je, zjednodušene povedané, všetko, čo by z vašej nehnuteľnosti - domu či bytu vypadlo, keby ste ho otočili hore nohami.“ Aj hodnota domácnosti totiž v čase stúpa, hoci si to málokedy uvedomujeme. Nový bicykel, hudobné nástroje, elektronika, ale aj nábytok či kuchynská linka so spotrebičmi predstavujú mnohotisícovú hodnotu domácnosti, o ktorú môžete v okamihu prísť a kriticky tak zaťažiť váš rodinný rozpočet.

Zistite, za čo platíte

Overiť aktuálnosť vášho poistenia nehnuteľnosti a domácnosti si pritom viete veľmi rýchlo a nemusíte kvôli tomu nikam chodiť. Poisťovňa Kooperativa pripravila jednoduchý a prehľadný online formulár, vďaka ktorému si poistku vypočítate doslova za pár minút a ľahko si ju porovnáte s tou, ktorú ste uzatvorili pred pár rokmi. A nielen to. Poistenie si viete rovno „ušiť“ na mieru - pripoistiť si samostatne garáž, altánok či práčku a vybrať si aj poistné udalosti - od nepriaznivého počasia, búrlivého vetra, cez odcudzenie športových potrieb a hudobných nástrojov, klenotov a šperkov, až po poistenie vecí na voľnom priestranstve. Výhodou je, že si viete vybrať rôzne možnosti pre poistenie nehnuteľnosti a pre poistenie vybavenia domácnosti. „Aby vaša poistka bola vždy aktuálna a pokrývala skutočnú hodnotu vášho majetku, nezabúdajte pravidelne kontrolovať, či je správne nastavená,“ uzatvára Silvia Nosková Illášová.

Advertoriál pripravený v spolupráci s poisťovňou Kooperativa.