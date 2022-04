Veľký výpredaj štátneho majetku, ktorý mal pod palcom aj Kičura: V ponuke traktor či funkčný navijak! Čas sa ale kráti

Ponuka je skutočne pestrá. Nájdete v nej napríklad funkčný navijak TUN 40, pri ktorom je uvedené, že jeho primeraná cena je 1 223 eur. Technický stav podľa popisu zodpovedá roku výroby. Ten však už uvedený nie je.

Nájsť môžete však aj ďalšie zaujímavé ponuky. Kúpiť si od štátu môžete napríklad Tatru 815 VVN vyrobenú ešte v roku 1988. Jej primeraná cena je 8 086 eur. Pri vozidlách sú vždy uvedené aj ich technické detaily, ako je napríklad zdvihový objem valcov či druh paliva, ktoré je do neho potrebné tankovať. Spomínaná Tatra je podľa popisu funkčná a jej technický stav zodpovedá roku výroby. Nie je však spôsobilá na jazdu na pozemných komunikáciách a to z jednoduchého dôvodu - absencii platnej technickej a emisnej kontroly.

Kúpiť si môžete aj automobilový príves. Správa štátnych hmotných rezerv jej primeranú hodnotu vyčíslaila na 2 380 eur. Vyrobený bol v roku 1990, čomu zodpovedá aj jeho technický stav. Je pojazdný a vo výbave má tiež nadstavbu s plachtou. Aj v tomto prípade však vozidlu chýba platná TK.

V ponuke je napríklad aj veľmi dobre známy Traktor Zetor, ktorý na našich cestách pozná minimálne z videnia zrejme každý motorista. Štát ho ponúka už za 2 426 eur. Traktor má viac ako 40 rokov, vyrobený bol ešte v roku 1980. Je však stále funkčný, no v súčasnosti bez EČV, chýba mu aj TK a EK.

Zaujímavá je aj ponuka v primeranej cene 12 727 eur. Presne za túto sumu si totiž od štátu môžete kúpiť nákladný automobil. Plne funkčné vozidlo bolo vyrobené v roku 1989. Zakúpiť si môžete aj vysokozdvižný vozík značky DESTA za 3 778 eur. Samozrejme – plne funkčný.

Celkovo má správa Štátnych hmotných rezerv v ponuke 21 takýchto zariadení rôzneho typu. Uzávierka na predkladanie ponúk vyprší 29. apríla.

Rozhodujúca bude cena

Pri predaji spomínaného majetku budú mať jasný kľúč – rozhodujúca bude cena. „Urobíme klasickú excelovskú tabuľku od najvyššej ponuky po najnižšiu a potom oslovíme toho, kto dal najvyššiu ponuku s tým, či má o danú vec stále záujem a chce ju od nás kúpiť. Ak povie, že nie, nakoľko môže tiež od ponuky odstúpiť, tak nasleduje ďalší v poradí,“ vysvetlil pre Topky.sk šéf Štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf. Rovnako tak sa môže stať, že nejaký záujemca dá ponuku na dva či tri predávané stroje, no nakoniec si vyberie iba jeden z nich. Aj v takom prípade dostane možnosť zakúpiť si ním nechcenú vec ďalší záujemca, ktorý bude nasledovať.

Financie, ktoré takto Štátne hmotné rezervy získajú z predaja pre nich nepotrebného majetku poputujú do štátneho rozpočtu. Technika, ktorú predávajú, je nadbytočná a štátne rezervy ju už nepotrebujú. „Je to tiež naplnenie moje vízie modernizácie, ktorú som mal už pri nástupe do funkcie,“ povedal Rudolf.

Viac informácií a celú ponuku môžete nájsť prehľadne zverejnené na webovej stránke.