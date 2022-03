Dráma pri Nitre: Vodič nacúval do policajného auta! STREĽBA a zranení muži zákona

POĽNÝ KESOV - Na západe Slovenska sa odohrala dráma! Policajti z Mojmíroviec si v obci Poľný Kesov všimli auto, u ktorého mali podozrenie, že ho šoféruje vodič, bez vodičského oprávnenia. Rozhodli sa ho preto skontrolovať, no vodič nereagoval.

Policajná hliadka z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Mojmírovciach pri plnení svojich úloh spozorovala v obci Poľný Kesov biely Seat. Policajti auto poznali a keďže mali podozrenie, že ho šoféruje vodič, ktorý nikdy nemal vodičské oprávnenie, rozhodli sa ho skontrolovať. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (4) V obci Poľný Kesov museli policajti na unikajúceho vodiča použiť streľnú zbraň

Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj Galéria fotiek (4) V obci Poľný Kesov museli policajti na unikajúceho vodiča použiť streľnú zbraň

Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj

"Auto zastavovali predpísaným spôsobom svetelným znamením STOP. Vodič však nereagoval a začal unikať. Odbočil do slepej ulice a keď zbadal, že ďalej sa v jazde pokračovať nedá a policajné auto je za ním, začal cúvať. Na služobnom vozidle v tom momente už boli otvorené oboje predné dvere a tlačené auto tak zranilo oboch policajtov," píšu policajti.

Streľba do nohy

Policajti aj napriek tomu mali situáciu pod kontrolou a cúvajúce auto sa snažili zastaviť. To sa im nakoniec aj podarilo, no chýbali len milimetre a poškodili by plynovú prípojku miestnej bytovky. Keďže vodič naďalej na výzvy polície nereagoval, museli policajti použiť zbraň.

Galéria fotiek (4) V obci Poľný Kesov museli policajti na unikajúceho vodiča použiť streľnú zbraň

Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj

"Po viacerých výzvach bol použitý varovný výstrel do vzduchu a keď sa vodič snažil z miesta ujsť bol zasiahnutý výstrelom do nohy. Aj potom však kládol neustály aktívny odpor. Po zákroku boli podozrivý, aj obaja zasahujúci policajti prevezení do nemocnice na ošetrenie. Polícia okolnosti tohto prípadu vyšetruje ako zločin útoku na verejného činiteľa," dodala polícia.