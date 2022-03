Prezidentka Čaputová: Výmenou áut kancelária ušetrila 48 percent emisií oxidu uhličitého

Vedúci Kancelárie prezidenta (KP) SR Metod Špaček priblížil opatrenia, ktoré zaviedli k zníženiu uhlíkovej stopy. Okrem výmeny vozového parku ide o úspory nákladov na prevádzku áut formou motorového lízingu či zapožičania vozidla. Kancelária môže ďalej ušetriť prevádzkou svojich budov a ich energetickou efektivitou. V jej správe sú Grasalkovičov a Karáčoniho palác. "Obe budovy sú kultúrne pamiatky, čo sťažuje realizáciu zlepšenia energetickej efektivity," poznamenal Špaček.

Majú v pláne využiť fotovoltaické články

Na budúci rok by sa mali na strechu Karáčoniho paláca nainštalovať fotovoltaické panely. Minulý rok tam pribudla zelená strecha. "Je to prírodný izolant, absorbuje oxid uhličitý a zadržiava vodu," priblížila Čaputová.

Ďalej KP znížila osvetlenie Grasalkovičovho paláca, spravila revíziu energetických spotrebičov - ako napríklad chladničiek, vyradila aj malé a neefektívne tlačiarne. Opatrenia v budovách majú podľa Špačeka znížiť uhlíkovú stopu úradu o dve tretiny v horizonte niekoľkých rokov.

Galéria fotiek (3) Na snímke zelená strecha Karačóniho paláca

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Podporujú filozofiu zero waste office

Časťou projektu je aj tzv. zero waste office. Deje sa to prechodom na kompletnú digitalizáciu a elektronizáciu kancelárie alebo znižovaním jednorazových plastov, elimináciou spotreby papiera a prechodom na stopercentne recyklovaný papier, ozrejmil Špaček. Spomenul aj včelie úle či hmyzí hotel v Prezidentskej záhrade. Kancelária tiež podporuje alternatívnu mobilitu svojich zamestnancov, ako sú bicykle či verejná hromadná doprava. "Táto výzva je veľmi náročná, ale myslím si, že Kancelária prezidenta SR stojí plne za pani prezidentkou," povedal Špaček s tým, že naplnenie cieľov do roku 2030 je realizovateľné.

Galéria fotiek (3) Na snímke zľava prezidentka SR Zuzana Čaputová, vedúci kancelárie prezidenta SR Metod Špaček a poradca prezidentky SR pre životné prostredie Norbert Kurilla

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Prezidentka ide príkladom

Prezidentka vysádza v rámci kompenzácie svojej uhlíkovej stopy stromy. "Je to projekt, v ktorom budeme pokračovať, pretože nie je v rámci uhlíkovej neutrality možné dosiahnuť úplnú neutralitu vzhľadom na to, že prevádzka budov, resp. cesty prezidentky alebo mobilita v rámci mesta a Slovenska si vždy budú vyžadovať vplyv na oxid uhličitý," skonštatoval Špaček.

Projekt z paláca má pomôcť aj iným inštitúciam

KP podľa Čaputovej pripravuje ďalšie dva projekty, ktoré majú pomôcť iným úradom stať sa uhlíkovo neutrálnymi. Projekt s názvom Prezidentská pečať by sa mal týkať inšpirácie iných verejných inštitúcií. Druhý projekt sa má týkať mladých zelených klimatických lídrov. Viac hlava štátu zatiaľ konkretizovať nechcela.

"Klimatická zmena je obrovský problém, ktorému ľudstvo čelí. Podľa mnohých vedeckých kapacít je zdrojom klimatickej krízy ľudská činnosť a práve preto sa na ňu zameriavame pri výkone našej práce," povedala hlava štátu.