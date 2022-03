Slovinsko má na Slovensko vyslať do 200 vojakov, informoval Naď

Galéria fotiek (3) Jaroslav Naď a Matej Tonin

BRATISLAVA - V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) NATO by na Slovensku malo pôsobiť do 200 slovinských vojakov. Schválený mandát sa tak má upraviť, keďže hovorí o stovke vojakov Slovinska. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval po štvrtkovom rokovaní so svojím slovinským náprotivkom Matejom Toninom.