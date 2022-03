Ruská zmrzlina končí! Známa značka v Česku aj na Slovensku urobila rázne rozhodnutie

Mnohé krajiny uvalili na Rusko po invázii na Ukrajinu prísne a devastačné sankcie, ktoré mali prinútiť Kremeľ upustiť od svojich zámerov. Napriek tomu už je to týždeň, čo vypukla vojna na Ukrajine a nevyzerá to tak, že by v blízkej dobe skončila. Vo štvrtok prebieha druhé kolo mierových rokovaní medzi oboma stranami a celý svet so zatajeným dychom čaká, ako sa Ukrajina s Ruskom dohodne.

Zatiaľ však odchod z ruského trhu oznámili mnohé veľké spoločnosti ako Apple, automobilky, či ďalšie. Na tvrdý krok voči Rusku sa však rozhodla aj známa česká značka Prima. Tá vyrába rôzne zmrzliny, medzi nimi aj obľúbenú Ruskú zmrzlinu. Avšak, vzhľadom na situáciu na Ukrajine sa firma od tohto názvu rozhodla upustiť.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Prague Morning

„Cítime morálnu povinnosť vymedziť sa aspoň touto formou proti agresívnemu a nespravodlivému činu predstaviteľov Ruska a poslať jasnú správu ľuďom z Ukrajiny, ktorí žijú v Česku či na Slovensku, že na nich myslíme a podporujeme ich,“ uviedol vedúci divízie Prima Prokop Volf pre iRozhlas.cz.

Ruská zmrzlina v Česku sa pod svojim názvom vyrába od roku 1992 a za ten čas si ju obľúbili státisíce. Populárna je najmä v Česku, ale aj na Slovensku, v Litve, ale aj na Ukrajine, či v Rusku a Arménsku.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Prague Morning

Po novom sa „Ruská zmrzlina“ premenuje na „ukrajinskú“ od začiatku apríla. Dovtedy sa firma rozhodla prelepovať pôvodný názov samolepkami, ktoré odkazujú „Podporujeme Ukrajinu“. „Veríme, že zákazníci to cítia rovnako, ako my. V súčasnosti je potrebné robiť takéto gestá,“ konštatoval Volf. Zmena sa bude týkať aj slovenských zákazníkov.