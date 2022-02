Cigániková využila Valentína na vyznanie svojich citov: VIDEO Sulíka zo svadby! Nechýbali vtipné momenty

Veľkolepá svadba predsedníčky výboru pre zdravotníctvo Jany Bittó Cigánikovej sa konala začiatkom septembra v roku 2020. Bittó Cigániková sa vydávala v kaštieli Studené v obci Most pri Bratislave. Brala si Daniela Bittóa, s ktorým predtým tvorila pár už sedem rokov. Hosťami na svadbe boli aj jej kolegovia zo strany. Minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík dokonca predviedol kuchársku šou spolu s Marcelom Ihnačákom. Okrem toho bol aj svedkom.

A práve ako svedkovi mu prináleží aj to, aby predniesol prejav. Ten Cigániková po dvoch rokoch od svadby zverejnila. Vybrala si predvečer sviatku všetkých zamilovaných, aby tak vyznala svoje city kolegom. "Keďže je zajtra Valentína, v jeho predvečer by som sa chcela s vami podeliť o jeden z príhovorov na našej svadbe - predniesol ho šarmantný svedok Richard Sulik. Som rada, že mám s mojim šéfinom takýto dobrý vzťah a podobne je to aj s ďalšími kolegami, ktorí nás s Danom tiež prišli vyprevadiť do spoločného manželského života," napísala Bittó Cigániková s tým, že je vďačná za to, v akom kolektíve pracuje.

Galéria fotiek (2) Svadba Janky Cigánikovej

Zdroj: Jan Zemiar

Predseda SaS začal vtipnou historkou a Cigánikovej psovi a počas príhovoru spomínal aj na to, ako sa s Cigánikovou stretol a opísal ju ako veľmi zapálenú pre svoju prácu. Celý príhovor si môžete pozrieť vo videu.