Ďalší konflikt v koalícii? Ostrá kritika Kolíkovej: Za všetko môžu exekúcie, ministerka údajne klame!

Archívne VIDEO Koalícia sa dohodla na zmenách v exekúciách: Kolíková odmieta, žeby šlo o obchod so Sme rodina

Celý problém nastal pre exekučnú amnestiu. Sme rodina ešte vo štvrtok vyzvala ministerku spravodlivosti, aby začala čo najskôr pracovať na tomto probléme. "Súdna mapa až tak ľuďom nepomôže, ako pomôže to, keď 1,2 milióna ľuďom odpustíme drakonické poplatky, ktoré musia platiť," uviedol poslanec Kollárovho hnutia Martin Borguľa. Pokračoval, že súdnej mape sa venuje veľa času a pritom sa zabúda, že exekučná amnestia leží dlhé mesiace na Ministerstve spravodlivosti SR. Preto vyzval Kolíkovú, aby čo najskôr a najrýchlejšie začala pracovať na exekučnej amnestii a neodkladala tento bod programu bokom.

Galéria fotiek (5) Martin Borguľa (Sme rodina)

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Zároveň prosím a žiadam všetkých našich koaličných partnerov, aby s rovnakým nasadením, ako pretláčali americkú zmluvu, nám pomohli pretlačiť aj exekučnú amnestiu," povedal Borguľa. Exekučná amnestia je teraz podľa neho dôležitá ako nikdy predtým. "Uvedomme si obrovské zvyšovanie cien energii, potravín, žijeme v dobe koronakrízy, keď ľudia majú obrovské výpadky príjmov," pokračoval.

Rovnako vyzval Kolíkovú na konanie vo veci aj predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. "Pre nás je priorita presadzovať to, na čom sme sa dohodli pri zložení vlády," hovoril Pčolinský. Dodal, že po dvoch rokoch rokovaní má pocit, že niektorí koaliční partneri umelo naťahujú čas a odkladajú riešenie exekučnej amnestie do budúcna s nejasným výsledkom a cieľom.

Galéria fotiek (5) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Reakcia Kolíkovej

Reakcia na seba nenechala dlho čakať a Kolíková na slová svojich koaličných kolegov uviedla, že o riešení exekúcií sa diskutuje už dlho. Poznamenala, že na rezorte spravodlivosti prišli s návrhom na úpravu zrážok zo mzdy pri exekúciách, aby boli na jednej strane uspokojené pohľadávky oprávnených, ale zároveň bol zachovaný aj príjem dlžníka v takej výške, aká je potrebná na jeho dôstojný život.

"Rovnako z ministerstva spravodlivosti prišlo v minulosti riešenie pre osobný bankrot, aby to bol jednoduchší a dostupnejší proces pre všetkých ľudí, ktorí sa či už z vlastnej viny alebo aj nie ocitli v dlhovej pasci a sami sa z nej nevedia dostať," priblížila šéfka rezortu spravodlivosti. Ďalším nástrojom bolo podľa nej to, že vytvorili exekučný súd v Banskej Bystrici a nastavili mechanizmus na zastavenie starých exekúcií, vďaka čomu bolo ukončené obrovské množstvo starých exekúcií.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Osobitne treba tiež povedať, že ak sa bavíme o pohľadávkach, ktoré vymáha Sociálna poisťovňa, tie si už vymáha sama. Ak by sa napríklad minister práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodol, že by chcel zaviesť nejaký osobitný nástroj smerom k týmto dlžníkom, má to v rukách vrátane odpustenia dlhu," povedala Kolíková s tým, že rovnako v rukách ministra financií je napríklad odpustenie dlhu, ktorý súvisí s daňami.

Tvrdá kritika

Avšak, poslancom koaličnej strany sa nepáči, že sa ministerka spravodlivosti chváli cudzím perím. Podľa ich slov to totiž nebol rezort, kto prišiel s návrhom na úpravu zrážok zo mzdy pri exikúciách. Ba naopak, údajne to boli práve poslanci zo Sme rodina. A to už na koaličnej rade, kedy prišli s týmto zámerom.Dovtedy údajne išlo prázdne slová, ako to je všetko zložité a rokovania neviedli nikde. Pripomenuli, že na tému exekúcií tlačia už od roku 2016, kedy sa hnutie prvýkrát dostalo do parlamentu. Ešte za bývalej vlády sa presadila čiastočná úprava exekučného poriadku a zníženie odmien pre exekútora.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Kolíkovú krem toho skritizovali za to, že údajne neiniciovala žiadne zo stretnutí k danej téme. "Ministerka rovnako ako ostatní členovia koalície dobre vedia, že exekučná amnestia je jednou z hlavných priorít programu hnutia Sme rodina a vedia, že tento návrh by pomohol viac ako miliónu Slovákov, no aj napriek týmto faktom aj naďalej riešia reformy, ktoré ľuďom v tejto dobe zdražovania nepomôžu tak, ako by im pomohla práve exekučná amnestia," uzavreli.