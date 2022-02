Vedeli by ste si predstaviť život bez Facebooku a Instagramu? Ľuďom by chýbali recepty, influenceri by prišli o prácu

Ak by zrazu prestali v Európe fungovať sociálne siete Facebook a Instagram, skomplikovali by to život mnohým ľuďom. Avšak aj napriek tomu na otázku, či by si vedeli ľudia predstaviť fungovanie bez Facebooku a Instagramu, drvivá väčšina odpovedala áno. Ľudia sú presvedčení, že by bolo menej klamstiev, hoaxov a rovnako aj zla.

Avšak aj napriek tomu by im tieto dve sociálne siete chýbali. Mnohí ich totiž potrebujú k svojej práci, či už pracujú ako social media editori alebo content editori. Ďalší sa prostredníctvom sociálnych sietí kontaktujú so svojimi príbuznými či priateľmi, iní ich využívajú aj ako inšpiráciu na jedlo, cvičenie či knihy.

"Chýbali by mi informácie o dennom menu vybraných reštík," reagovala Kristína. Niektorým by chýbali aj satirické stránky či "trollovia", ako sa nazývajú vymyslené účty na sociálnych sieťach, ktoré komentujú príspevky so zámerom vyprovokovať druhú stranu s opačným názorom. Našli sa však aj takí, ktorí Facebook a Instagram berú ako miesto, kde si ukladajú svoje spomienky, prípadne im funkcia na oboch platformách ukáže, čo robili v ten deň pred pár rokmi.

Influenceri by prišli o prácu

Špeciálnou kategóriou sú však určite rôzne internetové celebrity, ktoré by zrušením Facebooku a Instagramu prišli o prácu. Zrejme by sme už nevideli príspevky "kráľovnej Instagramu" Zuzany Plačkovej. Prišli by sme aj o recenzie na rôzne výživové doplnky od kolagénov až po CBD.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram/queen.plackova

Na sociálnych sieťach však sledujeme aj novinárov, hercov, spevákov či iných umelcov. Aj oni svoju osobu propagujú práve cez Facebook alebo Instagram. Rovnako tak robia aj malé či väčšie firmy. Dokonca cez ne rôzne kluby pozývajú na diskotéky či oné akcie.

Facebook už hrozil zákazom služieb

V auguste 2020 írsky úrad pre ochranu osobných údajov (IDPC) rozhodol, že používanie štandardných zmluvných doložiek spoločností pri spracovaní európskych údajov je v rozpore s GDPR, teda s pravidlami na ochranu osobných údajov, a malo by byť pozastavené. Konečné rozhodnutie by malo padnúť v prvej polovici tohto roku.

Úrady pre ochranu osobných údajov stále častejšie kontrolujú tento druh dodatočných bezpečnostných opatrení, ktoré umožnili spoločnostiam posielať dáta tam a späť bez novej zmluvy, povedal Patrick Van Eecke zo spoločnosti Cooley. "Neprekvapuje ma, že podniky mimo Európy prehodnocujú, či má zmysel naďalej ponúkať služby na európskom trhu, pretože už nezostáva veľa možností," dodal.

Nie je to prvýkrát, čo Facebook pohrozil zákazom svojich služieb. Pred rokom užívateľom a mediálnym firmám v Austrálii zablokoval zdieľanie a prezeranie spravodajského obsahu. Reagoval tým na vtedy chystaný zákon, ktorým má prinútiť digitálne platformy, ako je Google alebo Facebook, aby platili mediálnym podnikom za využívanie ich spravodajského obsahu.