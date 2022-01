Bača chcel poistiť ovce, mentálny kouč zlé rady: TOTO je päť najkurióznejších žiadostí!

Maximálne zodpovedný chcel byť pastier oviec zo severu Slovenska, ktorý poisťovni poslal žiadosť o uzavretie poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, keby nepožadoval jedno konkrétne poistenie zodpovednosti - za stratu svojich oviec.

Ďalšou zaujímavosťou je aj mentálny kouč, ktorý mal záujem o poistenie zodpovednosti pre prípad, ak by si jeho klienti na základe jeho poradenstva a odporúčaní pokazili život. Veľmi kurióznu požiadavku na poisťovňu mal aj klient vlastniaci vilu na exotických Maldivách. Okolo svojej usadlosti má totiž rozsiahly trávnik a tak žiadal o poistenie kosačky. Jeho nočnou morou totiž bolo, že sa mu na obrovskom trávniku môže prístroj pokaziť.

Poistenie potoka

Záplavy vedia narobiť obrovské škody na majetku. Keďže počasie sa každým rokom stáva čoraz viac nevyspytateľnejším, mnohé územné samosprávy sa rozhodli investovať do úpravy a regulácie vodných tokov, napríklad aj do úpravy koryta potoka. Jedna zo slovenských obcí však požiadala poisťovňu o poistenie tohto koryta potoka pre prípad, že by bolo zase zničené živlami – konkrétne vodou.

Ochrániť majetok či už pred živlami, pre prípad krádeže, alebo vandalizmu, vieme práve prostredníctvom poistenia. Nie každý predmet je však poistiteľný. Union poisťovňa dostala požiadavku od klienta, ktorý zrejme neverí bezbožníkom a má oprávnené obavy - žiadal o poistenie dreveného kríža, ktorý sa týči nad obcou.

Ovce ani klientov kouča si poistiť nemôžeme

Vyššie uvedené kuriózne žiadosti samozrejme neboli prijaté do poistenia, napriek tomu, však denne poisťovne denne dostávajú otázky od klientov, čo by sa poistiť dalo. "Venujeme sa im individuálne. Sú situácie, kedy sa vyhovieť skrátka nedá, ale vždy hľadáme možnosť, ako našim zákazníkom vyjsť v ústrety,“ vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu majú rôzne portfólium poistných produktov -Niektoré ponúkajú z netradičných poistení napríklad poistenie bicykla pre prípad krádeže, poistenie hudobných nástrojov a zvukových aparatúr alebo napríklad poistenie pre prípad poškodenia obsahu uloženého v chladiacich zariadeniach.