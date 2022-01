ANALÝZA Ekonomiku ovplyvní pandémia: Najvýraznejšie v prvých mesiacoch! OMIKRON prinesie výpadok pracovníkov

"Problémy z konca minulého roka by sa mali prelievať aj do kondície slovenskej ekonomiky v úvode tohto roka. Ekonomický rast by preto mal ostávať naďalej tlmený," myslí si analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák. Omikron by podľa prvých pozorovaní mohol byť menej nebezpečný, avšak jeho jednoduchší prenos predsa len môže podľa analytika zásadnejšie ovplyvniť ekonomiku v podobe vyššej práceneschopnosti.

Omikron prináša zvýšenú mieru neistoty

Na to, že omikron prináša do ekonomiky zvýšenú mieru neistoty, upozorňuje aj generálny riaditeľ nadnárodnej poisťovacej spoločnosti Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný. "Kým v rokoch 2020 - 2021 vláda zmierňovala dosahy pandémie finančnou a legislatívnou pomocou pre firmy, čo viedlo k prekvapivo nízkym úrovniam platobnej neschopnosti či insolvenciám, v roku 2022 sú tu viaceré výzvy, od zvládnutia ktorých bude závisieť aj ďalšia kondícia firiem," uviedol Čarný.

Zdroj: Getty Images

Po prudkom oživení ekonomiky v druhej polovici minulého roka sa museli firmy vyrovnať s rastúcimi cenami vstupov, prípadne s ich úplnou nedostupnosťou. Problémom sú tak okrem vyšších cien aj narušené dodávateľské reťazce, kde veľkú úlohu zohráva Čína. Čínske vakcíny však nemajú podľa Čarného voči variantu omicron žiadny účinok. "Čína bude zrejme naďalej bojovať s vírusom pomocou lockdownov. Pritom na Čínu pripadá tretina svetového exportu, ktorý ďalej vstupuje do dodávateľských reťazcov a vývoj čínskeho hrubého domáceho produktu (HDP) sa výrazne premieta do svetového HDP," priblížil Čarný.

Výpadky pracovnej sily

Výpadky pracovnej sily striedavo postihujúce rôzne regióny a firmy majú potenciál oddialiť normalizáciu subdodávateľských reťazcov aj podľa Koršňáka. Skúsenosti z minulých dvoch rokov však podľa analytika naznačujú, že vírus by mohol mať čiastočne sezónny charakter a s nástupom teplejšieho jarného počasia v Európe je možné očakávať opätovné zmiernenie tlaku prichádzajúceho z pandémie. "Aj slovenská ekonomika by sa tak mala od druhého štvrťroku opätovne naštartovať. Už v druhom štvrťroku by sa pritom mohla vrátiť na predpandemické úrovne," odhaduje analytik.

Zdroj: Getty Images

Ekonomické zotavenie budú naďalej brzdiť problematické subdodávateľské reťazce. "Predpokladáme síce, že úzke hrdlá sa budú postupne uvoľňovať, z čoho budú profitovať aj slovenskí výrobcovia, avšak problémy plne neodznejú ani do konca tohto roka," dodal Koršňák.

Zamestnávatelia majú obavy

Obavy z nástupu omikronu majú viacerí slovenskí zamestnávatelia. Firmy združené v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) tento týždeň upozornili, že prichádzajúca vlna pandémie by mohla priniesť masívny výpadok zamestnancov. Od vlády preto zamestnávatelia očakávajú ucelený a efektívny plán, ako výrazne zvýšiť mieru očkovanosti obyvateľstva.

Zamestnávatelia však majú problém aj s úlohami, ktoré na nich v súvislosti s pandémiou preniesol štát. Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR pripomenul, že vplyv na pokles konkurencieschopnosti našich podnikov má napríklad aj povinnosť testovať vlastných zamestnancov. Podľa prezidenta ZAP Alexandra Matušeka nemajú firmy testovať, ale vyrábať a zamestnancov kontrolovať, či spĺňajú kritériá, ktoré vláda nastavila. "Testovanie očakávame od zdravotníckeho personálu. My vyrábame vozidlá, vyrábame diely, vyrábame, komponenty a dodávame do celého sveta. To je naša kompetencia," dodal Matušek.