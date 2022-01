Polícia obvinila vodiča z Trenčína: FOTO Pod vplyvom alkoholu spôsobil nehodu

Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, obvinený jazdil na automobile značky Peugeot na sídlisku Pod Hájom v Dubnici nad Váhom. "V križovatke Hurbanovej ulice a miestnej komunikácie mal predchádzať v mieste, kde je to zakázané. Následne narazil do odbočujúceho osobného automobilu. Policajti mu v dychu namerali 1,21 promile alkoholu," informuje polícia. Pri nehode sa nikto nezranil. Obvineného vodiča umiestnili do cely policajného zaistenia. Hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj