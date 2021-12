Hackerské útoky počas vysielania hviezdnych zápasov?

Prvý galavečer v Brne ponúkol sedem boxerských zápasov. V nich sa verejnosti predstavili nielen profesionálni zápasníci, ale aj známe tváre zo sveta hudby. Po viac ako dvoch rokoch sa do ringu vrátil aj slovenský MMA šampión Attila Végh, ktorý v Zápase storočia knockautoval Karlosa Vémolu. Premiérové podujatie bolo tak nabité hviezdnymi osobnosťami.

Kto zlyhal a prečo?

Organizátor podujatia priznal, že nie všetci, ktorí mali záujem o sledovanie súbojov, mohli bez problémov zápasy v pokoji a nerušene sledovať. Problému sa postavil čelom s tým, že odmieta utekať pred zodpovednosťou. „Veľa ľudí malo bezproblémový priebeh sledovania. Dostali sme naozaj pochvalné recenzie. No boli aj takí, ktorí zápasy sledovať nemohli,“ povedal hlavný organizátor Marko Šebesta. Vysvetlil, že na organizácií celého podujatia sú dôležité dva články. „Tí, ktorí predávajú lístky a to bol Predpredaj.sk a firma, ktorá zabezpečuje stream. Predpredaj.sk to urobil na výbornú. Pre nich to bol najväčšie podujatie v histórií. Bolo to porovnateľné s návštevou pápeža, ktorú zabezpečovali. Dokonca zvládli aj väčšie nápory na severe,“ uviedol Šebesta. Sklamanie netajil pri spoločnosti, ktorá zabezpečovala stream pre divákov. „Obrovská európska spoločnosť z Poľska, u ktorej sme si objednali dodávky streamu, to nezvládla. Kapacitu sme nastavili na väčšie čísla, aby bolo všetko stopercentné. Priplatili sme, aby ľudia mali maximálny komfort,“ priblížil organizátor prvého galavečeru. A výsledok? Nie všetci boli spokojní.

V tejto chvíli organizátor čaká na informácie od poľskej spoločnosti. Zatiaľ sa len hovorí, že počas streamu bolo viacero hackerských útokov na firmu, ktorá prenos na obrazovky mala zabezpečovať. „Čoskoro sa oficiálne vyjadríme, čo sa stalo a ako budeme s informáciou nakladať. Nie sme garážová spoločnosť, ktorá by sa vykašlala na spokojnosť zákazníkov. Chceme sa k tomu postaviť zodpovedne a čelom,“ dodal na záver Marko Šebesta. Zároveň verí, že druhé podujatie, ktoré sa má uskutočniť v lete 4.6.2022 a predstavia sa na ňom aj Majk Spirit so Separom, bude bezproblémové.