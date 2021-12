Vláda sa sústredí na to, aby zmenila systém odmeňovania zdravotníkov, uviedol premiér

Zdroj: Topky - Maarty

BRATISLAVA - Vláda sa sústredí na to, aby zmenila systém odmeňovania zdravotníkov. Chce dosiahnuť, aby neutekali za lepšie platenou prácou do zahraničia, ale aby sa zo zahraničia vracali domov. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) po návšteve Univerzitnej nemocnice Bratislava v Ružinove. Navštívil ju spolu s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina), ktorý doniesol pre slúžiaci personál kapustnicu.