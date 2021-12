Strach z očkovania detí je minulosťou: Nový TEST včas odhalí všetky problémy… Stačia 3 kvapky krvi!

BRATISLAVA - Každé dieťa do dovŕšenia šiesteho roku svojho života povinne absolvuje až 6 kôl vakcinácie. Tie sú nepochybne potrebné, no nie každé bábätko je na očkovanie živou látkou pripravené v rovnakom čase. Dnes je však na trhu dostupný genetický test, ktorý dokáže odhaliť poruchy imunity a aj ďalší test, ktorý zistí závažnú genetickú vadu… Stačia k tomu 3 kvapky krvi!

Výhody očkovania sú nesporné, vďaka nim ľudstvo vyhubilo viaceré závažné ochorenia. No faktom je, že mnohé deti na povinné očkovanie živými vakcínami nereagujú dobre, obavy rodičov sú tak na mieste. "Rizikom pri očkovaní živými vakcínami sú vrodené formy imunodeficiencie,” vysvetľuje MUDr. Marta Dobáková, medicínska riaditeľka spoločnosti Unilabs.

Pri očkovaní tejto skupiny detí hrozí zvýšené riziko závažných zápalov ako napríklad zápal kostí, zápal mozgových blán, sepsy, mykotických či rôznych atypických bakteriálnych infekcií. Ide o reálny nežiaduci účinok. Na trhu je však dostupné riešenie, ako týmto problémom predísť. Existuje test, ktorý dokáže včas odhaliť vrodené poruchy imunity aj závažné genetické vady.

Zdroj: thinkstock.com

Test bezpečnosti očkovania (TREC | KREC) je jednoduchým a minimálne invazívnym testom. Dá sa spraviť deťom do šiestich mesiacov ich veku, respektíve do prvého očkovania živou vakcínou. Na vykonanie testu pritom stačia tri kvapky krvi z päty alebo pršteka bábätka.

“Vďaka testu sa budú môcť rodičia pripraviť nielen na očkovanie. Dozvedia sa aj to, ako na tom je imunita ich dieťatka a budú môcť prispôsobiť celý režim starostlivosti oň, a to vrátane neskorších nástupov do jaslí či škôlok,” dodáva odborníčka.

Test ponúka v rámci diagnostiky novorodencov BabyLab spoločnosť Unilabs Slovensko. Test bezpečnosti očkovania (TREC | KREC) stojí 50 eur, ak ho však rodičia skombinujú s ďalším testom pre novorodencov - Testom spinálnej svalovej atrofie (SMA) v balíku BabyLab DUO, ušetria na oboch testoch 21 eur. Testy si môžete objednať priamo TU.

Zdroj: gettyimages

Vďaka Testu spinálnej svalovej atrofie (SMA), ktorý má význam absolvovať nielen hneď po narodení, ale ešte aj pri 3 ročnom dieťatku, sa rodičia dozvedia, či ich dieťa netrpí genetickým ochorením, ktoré znemožňuje normálny vývin pohybových schopností dieťatka.

Rovnakou diagnózou trpeli aj štyri ťažko choré deti, o ktorých život bojovalo pred dvomi rokmi celé Slovensko. Zachrániť ich mohol len jediný liek, no zároveň ten najdrahší na svete. Dávka stála až dva milióny eur. No práve včasná diagnostika je v tomto prípade najväčším prínosom v liečbe.