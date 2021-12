VIDEO Dráma po prepustení Roberta Fica: Priamo pred políciou mu rozbili auto!

BRATISLAVA - Šéfa opozičného Smeru-SD Roberta Fica zadržala vo štvrtok polícia pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Potvrdil to hovorca strany Ján Mažgút.

Fica zadržala polícia ešte pred avizovanou tlačovkou na Tyršovom nábreží. Aktuálne ho predviedli na okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave.

Aktualizované 20:42 "Pokiaľ ide o podujatia tohto typu, ktoré sú v súlade so zákonom, som pripravený pokračovať, nevidím dôvod, prečo by sme v tom nemali pokračovať ďalej," dodal.

Aktualizované 20:37 Ficovi počas jeho vyjadrenia po zadržaní niekto rozbil okno na aute. "Nebudem to komentovať, to bol nejaký blázon," povedal.

Aktualizované 20:36 "V podstate ma zadržali fyzicky a predviedli na policajnú stanicu, kde som bol obvinený z trestného činu podnecovania," uviedol Fico. Poslanec Smeru pritom pokojne vystúpil z auta a nastúpil do policajného vozidla. Policajti, ktorý zákrok vykonali, sa vraj hanbili za to, čo robia.

Aktualizované 20:35 "Jediným účelom tohto smiešneho zákroku bolo, aby som sa nemohol zúčastniť tohto autoprotestu," povedal Fico s tým, že to robil v rámci svojej práce poslanca NR SR. Údajne ho obklopili a ako hľadaného zločinca prinútili prestúpiť z auta.

Aktualizované 20:15 Roberta Fica krátko po ôsmej pustili. "Tie absurdity, ktoré sú páchané touto vládnou koalíciou nemajú konca kraja. Prvá absurdita bola, keď si vymysleli kompletne nejaký trestný čin pytliactva," povedal Fico potom, čo vyšiel z výsluchu.

Aktualizované 20:00 Roberta Fica by mali o malú chvíľu pustiť.

Aktualizované 19:45 "Dnes krátko po 18.00 h došlo k predvedeniu osoby R.F. na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní," informoval Michal Szeiff, hovorca policajného prezídia.

Aktualizované 19:33 Vyjadrenie Ľuboša Blahu. Podľa neho protesty Smeru "Nikomu pandemicky neubližujú".

Aktualizované 19:31 "Táto doba temna raz určite skončí," povedal Kaliňák. Podľa neho išlo o sprievod áut po Bratislave a nie je to nikde zakázane. Na Tyršovom nábreží sa zhromaždilo niekoľko desiatok ľudí. K tomu, či Fico vypovedá sa vyjadrí neskôr.

Aktualizované 19:15 Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár v súvislosti s policajným zákrokom vyhlásil, že protestujúcich to nezastaví. Nemyslí si, že policajti konali z vlastného presvedčenia, ale z donútenia. Ubezpečil, že v proteste budú pokračovať a dokončia to, čo majú pripravené bez toho, aby porušovali pravidlá. "Nezastaví to ani nás, ani bežných ľudí, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa na Slovensku deje," povedal na brífingu Blanár.

Aktualizované 19:08 Poslanec Ľuboš Blaha hovorí o fašizme a policajnom terore. Policajný zásah prirovnal k zákroku "gestapákov". Zdôraznil, že strana za Ficom stojí. Je presvedčený, že Fico neurobil nič zlé a protizákonné. Pripomenul, že odpor vyjadrujú najbezpečnejšie a najpokojnejšie. Zásah označil za brutálny. Fico v pokoji a bez odporu nastúpil do policajného vozidla.

Aktualizované 19:05 "Predsedu strany Roberta Fica práve odviedli na policajné oddelenie na Lermontovovej ulici, aby zmrazili dnešnú rozlúčku s demokraciou, vyjadrenie nesúhlasu s politikou vlády a jej hovorkyne prezidentky Čaputovej," napísala strana na sociálnej sieti.

Smer nechápe, čo sa stalo

Na tlačovke sa k incidentu vyjadril poslanec Smeru Juraj Blanár. "My, samozrejme, poôjdeme na policajnú stanicu a budeme sa pýtať kvôli čomu také niečo nastalo," povedal Blanár a pokračoval v tom, prečo sa tlačovka pôvodne konala.

Smútočný pochod

Okolo šiestej sa na Tyršovom nábreží uskutočnila tlačová beseda predstaviteľov strany Smer. Po jej ukončení sa mal začať smútočný sprievod, na ktorom sa plánovali poslanci a ďalší lúčiť s demokraciou a vyjadrovať nesúhlas s politikou vlády a prezidentky Zuzany Čaputovej Čaputovej. Verejné zhromaždenia sú počas núdzového stavu zakázané. Polícia preto tento týždeň zadržala aj záchranárov, ktorí prišli protestovať pred parlament.

Podľa Hlasu je to neprípustné

Zadržanie predsedu opozičnej strany je podľa strany Hlas absolútne neprípustné. "Vládna koalícia dlhodobo predvádza veci, za ktoré by sa nehanbil žiaden diktátorský režim – nelegálne odpočúvanie súkromných stretnutí opozičných politikov, úniky z vyšetrovacích spisov či priame vyhrážky z úst koaličných lídrov. Neprijateľné zásahy polície voči záchranárom aj voči predstaviteľom opozície potvrdili vyjadrenia HLASu, že núdzový stav neslúži vláde na zabezpečenie chodu zdravotníctva, ale potláčanie elementárnych ústavných práv a slobôd slovenských občanov," uviedla strana v stanovisku.