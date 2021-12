Výber vianočných darčekov môže byť náročný: Čo najzaujímavejšie ste si našli pod stromčekom?

Kniha, ktorú ste už dávno prečítali, škaredý sveter so Santa Clausom alebo aj nabíjačku v rôznych čudných tvaroch - to sú dary, ktoré si asi pod stromčekom nájsť nechcete. Na druhej strane, existujú aj netradičné, no za to užitočné a veľmi potešujúce dary. Prinášame vám niekoľko tipov, ktorými by ste mohli potešiť blízkych a nezažiť trapas.

Zážitky, zážitky, zážitky

Hoci sa v súčasnosti nenachádzame v priaznivej pandemickej situácii, vždy sa dá nájsť originálny zážitkový darček. Skok padákom, bungee jumping či rýchla jazda v aute. To všetko môžete darovať svojim blízkym, ktorí milujú adrenalín. Naopak, darovať sa dá aj romantický pobyt pre dve osoby alebo rôzne tipy výletov.

Poukážka na knihy

Ak máte doma knihomoľa a nie ste si istý, či sa mu trafíte do vkusu alebo či už danú knihu nečítal, môžete mu darovať poukážky v rôznych hodnotách. Pre človeka, ktorý polovicu výplaty míňa v kníhkupectvách, je to ideálny darček.

Zdravie

Zdravie ako také síce niekomu dať nemôžete, aj keby sme si to v mnohých prípadoch určite veľmi priali. O to viac, že Slovensko sužuje tretia vlna nového koronavírusu. Avšak môžete darovať rôzne balíčky vitamínov. Ak ste fanúšikmi konopných výrobkov, na Slovensku je už legálne CBD či konopný čaj alebo tinktúra.

Vzdelávacie kurzy

Je váš blízky fanúšik jazykov alebo programov? Alebo sa len chce v niečom zdokonaliť? V takom prípade je vhodným darčekom predplatné na jazykový kurz, kurz varenia, pečenia či programátorský kurz. Vzdelávame sa celý život a takýto typ daru rozhodne poteší.

