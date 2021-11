Zdroj: Getty Images

ADVERTORIÁL

BRATISLAVA - Športujete? Pokiaľ by ste túto otázku položili 10 náhodným Slovákom, minimálne 6 z nich by vám odpovedalo, že áno. Sme jednoducho aktívne žijúci národ, a to aj vďaka tomu, že na malý počet obyvateľov našej krajiny máme veľa úspešných športovcov. Práve ich popularita vo významnej miere formuje to, ktoré športy sú na Slovensku najobľúbenejšie.