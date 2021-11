Na Slovensku si pripomíname Nežnú revolúciu: Slová politikov prekvapia! Odkaz Čaputovej

Za 32 rokov od Nežnej revolúcie sa nepodarilo naplniť túžbu po spravodlivom štáte, ktorý zabezpečí všetkým dôstojný život. Počas politických, ekonomických či pandemických kríz si to uvedomujeme ešte viac. V príhovore k výročiu Nežnej revolúcie v RTVS to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Okrem iného vyzdvihla aj nenásilný charakter novembrových udalostí.

VIDEO Za 32 rokov od Nežnej revolúcie sa nepodarilo naplniť túžbu po spravodlivom štáte, tvrdí Čaputová

"Všetci túžime žiť opäť bez obmedzení a budovať naše Slovensko. Kiežby nás tento, verím, že spoločný cieľ, dokázal spájať tak ako pred 32 rokmi," povedala. V súvislosti s pandémiou pripomenula, že sloboda neznamená ani verbálne a fyzické ataky na zdravotníkov, lekárov či predavačky v obchodoch. S étosom a morálkou, aké spoločnosť preukázala v novembri 1989, by sme dnes podľa prezidentky boli oveľa úspešnejší aj v boji proti pandémii a vo vyrovnávaní sa s jej dosahmi. Pripomenula, že ľudia bojovali nenásilne za slobodu pre všetkých, nielen pre seba. "Bolo viac toho, čo nás spájalo, než momentov, ktoré nás rozdeľovali. Pri pohľade na dnešné Slovensko je dôležité si pripomenúť, že aj takíto dokážeme byť," vyhlásila.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Obzvlášť v súčasnosti podľa hlavy štátu stojí za pozornosť vyzdvihnúť nenásilný charakter novembrových udalostí. "Ako si mnohí pamätáme, demonštrácie prebiehali pokojným spôsobom a bolo nemysliteľné, aby demonštranti napádali ľudí, znížili sa k nadávkam či k prejavom agresivity," pripomenula. Mnohí podľa prezidentky nadobudnutú slobodu začínajú vnímať ako nárok jednotlivca, ktorý si môže dovoliť čokoľvek. "Sloboda bez zodpovednosti však môže viesť aj k násilnému presadzovaniu vôle na úkor ostatných. Sloboda, ktorá sa neopiera o zákony a morálku, je deštruktívnou silou," povedala. Sloboda podľa nej neznamená ani nenávisť voči skupinám ľudí s inými názormi či k menšinám.

Zdroj: archív TASR, wikipedia.org

Povzbudiť treba podľa prezidentky ľudí, ktorí sú objektom nenávisti. "Angažujú sa, liečia chorých alebo v rôznych iných oblastiach pomáhajú robiť spoločnosť lepšou a náš život kvalitnejším. Títo ľudia sa nesmú cítiť sami. Želala by som si, aby ešte viac mohli vnímať našu podporu," skonštatovala. Okrem prevencie a liečby ochorenia COVID-19 budeme potrebovať podľa Čaputovej aj posilniť prevenciu a liečbu našich vzájomných vzťahov. "Táto smutná doba raz pominie, ale my ako národ, my ako občania Slovenska tu budeme žiť spolu ďalej. Bohatší o poznanie z našej rôznosti a odlišnosti. Ale dúfam, že posilnení, s vôľou vykročiť spolu, nie proti sebe a s odhodlaním udržať odkaz Nežnej revolúcie a ozdraviť Slovensko," uzavrela.

Zdroj: archív TASR, wikipedia.org

Premiér: November 1989 a vtedajšia spoločenská zhoda sú inšpiráciou pre dnešok

November 1989 a vtedajšia spoločenská zhoda na vybudovaní lepšej a spravodlivejšej krajiny je veľkou inšpiráciou aj pre súčasnosť. Dnes takisto panuje široká zhoda v spoločnosti na zabezpečení rovnosti pred spravodlivosťou, na kvalitnom živote hodnom 21. storočia i živote bez covidu. V príhovore počas utorkového slávnostného podujatia pri príležitosti 32. výročia Nežnej revolúcie to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

Vyzdvihol lídrov Nežnej revolúcie, ktorú považuje za jednu z najväčších politicko-spoločenských reformných udalostí 20. storočia. "Bez ich odvahy, cieľavedomosti i enormného nasadenia by nebolo možné zvrhnúť komunizmus. Sú to vlastnosti, ktoré boli a stále sú veľmi cenné. A aj dnes ich potrebujeme, aby sme Slovensko dostali do formy," povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Hrdinov Nežnej revolúcie nazval inšpiráciou pre dnešnú dobu. "Stavajme na skúsenosti, spájajme sily a nikdy sa nevzdávajme," zdôraznil premiér. Heger vystúpi pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu aj v stredu (17.11.) o 20.00 h v RTVS. Už v utorok o 20.00 h vystúpila vo verejnoprávnom médiu s príhovorom k výročiu Nežnej revolúcie prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Naď vyzval na návrat k hodnotám Nežnej revolúcie

November 1989 ukázal silu a jednotu spoločnosti bojujúcej za hodnoty slobody a demokracie. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol v utorok v Nitre na spomienkovom podujatí pri príležitosti 32. výročia 17. novembra.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vyzval zároveň na návrat k hodnotám, ktoré požadovali ľudia v uliciach a námestiach počas Nežnej revolúcie. "Spomeňme si na ten entuziazmus s očakávaním lepších zajtrajškov a začnime už dnes konať tak, aby sme sa o ne pričinili – zodpovedne a rešpektujúc slobody a práva druhých. Napríklad aj právo na zdravie,“ podotkol Naď.

Zároveň ocenil iniciatívu mesta Nitra, ktoré získalo fragmenty Berlínskeho múru. Tie sú základom miestneho pamätníka slobody, ktorý realisticky pripomína skutočnosti totalitných režimov. Spomienkové podujatie v Nitre sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov rezortu obrany vrátane Ozbrojených síl (OS) SR, samosprávy, nemeckej veľvyslankyne v SR Barbary Wolfovej, oblastnej organizácie Konfederácie politických väzňov Slovenska, novinárskej a tiež akademickej obce.